特首林鄭月娥今朝帶頭打第二針科興疫苗，講到明唔滿意全港接種率得5.3%，晏晝接住打針嘅「忠誠的廢物」，呀講錯，應該話立法會議員先啱，即刻不敢怠慢，開行宣傳機器，等緊打針期間，亦不忘喺facebook開live直擊政總二樓現場情況。「直播主持」包括有民建聯議員陳恒鑌、柯創盛和工聯會郭偉強，就連公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始都主動中途「攝鏡」，交足戲又笑晒口咁呼籲市民齊齊打針。

除咗玩直播，民建聯鄭泳舜亦坐唔定，係咁幫黨友「打卡」，一見醫護人員準備打針，就離開等候區座位擅闖「注射區」，用手機影低打針過程。

黃家光打完針無瞓 蔣麗芸尿頻

八方就留意到，疫苗注射區列明不准拍攝、錄影和錄音，場內周圍都貼晒告示，不過現場又冇工作人員阻撓議員們拍攝喎。而睇返Facebook紀錄，多名議員冒着違規風險，又直播又影相嘅效益似乎唔太高，咁多條直播嘅觀看人數都不足50人，唔知特首對呢一波宣傳攻勢收唔收貨？

打完疫苗，循例都要講吓感受啦，建制派議員都口徑一致力撐疫苗安全。平時開會特別疲累嘅民建聯黃定光話，打完針感覺「so good」，精神奕奕、龍精虎猛。同黨嘅蔣麗芸就話聽聞打針前後要飲多啲水，所以除咗尿頻要去多幾轉廁所之外，都冇咩特別唔舒服。郭偉強話，疫苗係唯一抗疫出路，叫市民唔好等到冇針先嚟打。

不過亦有議員打咗科興第一劑疫苗之後，今日嚟唔到政總打第二針。工聯會麥美娟話，同黨的陸頌雄因為發燒，徵詢過醫生建議之後決定缺席，話市民都要視乎自己身體狀況先好去打針。

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