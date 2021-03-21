【本報訊】前年8月港島東遊行期間，北角富臨皇宮酒家聚集大量自稱福建幫的男子，更多次襲擊示威者和記者，富臨集團隨即被不少網民列入罷食名單。北角富臨皇宮酒家日前貼出告示，宣佈由於租約期滿，今日結業。酒樓經理指，公司在疫情之下「睇唔到前景」，決定關閉北角分店，80多名員工將會調至其他分店工作。

酒樓經理譚先生接受本報查詢時承認分店生意由反送中運動開始受影響，疫情後更受重創，現時分店每月租金達168萬元，計及工資、管理費等，每月開支達300多萬元。

禁晚市重創 業主不減租

他稱政府要求晚市禁堂食期間，每月生意額只有170多萬元，即使現時重開晚市堂食至晚上10時，亦僅僅達至收支平衡，業主雖沒有加租，但亦不願減租，加上在現時的防疫措施下，婚宴、春茗圍數受限，大大影響生意額，集團決定將分店結業。

2019年8月11日的港島東遊行期間，有懷疑「福建幫」於北角富臨皇宮門外聚集，並襲擊黑衣途人及記者，及後有片段流出，當日早上有人於該酒樓內分發印有包括「福建人」衣物等物資，並於酒樓內等候指令。事後富臨集團重申絕不支持、參與、鼓勵或組織一切挑戰法紀或暴力行為。

事件引發網民發起罷食抵制富臨集圍旗下食肆，年報顯示，富臨截至2020年3月底收入為18.5億元，按年跌三成，虧損達6.37億元。