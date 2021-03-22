武肺疫潮下，經濟前景不明朗，差估署最新差餉重估結果顯示，十大私人屋苑下年度的應課差餉租值全數下跌，跌幅由3至6%不等。近年納米樓成為不少上車族的希望，《蘋果》抽查多個納米盤單位，發現該批單位的差餉租值跌幅比傳統屋苑大。其中在大埔嵐山一個低層僅165平方呎的納米樓，下年度租值約6.32萬元，按年下跌10%。至於九龍城曉薈，一個低層166呎單位，下年度租值約9.62萬元，按年跌8%。

差估署根據去年10月1日當天的物業租值，重估新一年度的應課差餉租值。《蘋果》隨機抽查5個面積小於200平方呎的納米樓單位，發現多個單位下年度租值均錄得跌幅。其中跌幅最勁是長實在大埔嵐山的納米樓，其中一個低層僅165平方呎的納米樓，下年度租值約6.32萬元，按年下跌10%。

另在佐敦的單幢樓盤AVA 62，2015年推售，當時項目中3樓C室單位，實用面積僅152平方呎，屬當時全港最細新盤「劏房」單位，折實售價為372萬元，即呎價高達2.4萬元。該單位下年度租值為10.8萬元，按年跌8%。

至於十大私人屋苑下年度的應課差餉租值就錄得3至6%跌幅。其中紅磡黃埔花園一個低層825平方呎的單位，下年度差餉租值約24.66萬元，按年下跌6%；沙田第一城一個中層逾千呎的單位，亦按年錄得6%跌幅。而淘大花園及太古城，下年度租值也有5%跌幅。

資助房屋方面，跌幅未有如納米樓及傳統屋苑般大，其中荃灣尚翠苑的居屋樓王，下年度租值約14.42萬元，按年下跌3%。

2021/22年度的估價冊及地租登記冊即日起至今年5月31日開放予公眾查閱，市民可在辦公時間到長沙灣政府合署15樓辦事處查閱，或可登入差估署網站或物業資訊網查閱資料。若任何人士欲就新差餉租值提出反對，可於5月31日前向署方提交修改應課差餉租值建議書。

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