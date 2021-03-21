【本報訊】酒吧被勒令停業至今逾三個月，未見復業曙光，食衞局局長陳肇始早前卻表明，若疫苗接種率不理想，不排除收緊社交距離措施，甚至關閉部份處所，變相將疫苗接種與處所營業掛鈎。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁批評政府對疫苗接種率低責無旁貸，炮轟政府多番以酒吧業的生計為要脅，以復業要求各個行業配合政府種種假「自願」的措施。

梁立仁昨日在記者會上怒斥，「係真真正正感覺到被勒索，同埋你綑綁咗兩樣根本上係唔關事嘅嘢」。他批評政府只限制部份場所運作，卻放寬其他場所營業，認為政府不能以疫苗接種率去衡量是否容許酒吧復業，「你應該係衡量我哋本身酒吧業裏面有無守規矩，（酒吧）啲抗疫嘅措施做得幾足，其實𠵱家你邊間（酒吧）有事，你咪停邊度囉，邊座大廈有事，你都封一座大廈啦」。

梁指業界普遍認同接種疫苗為大趨勢，但大部份人仍抱觀望態度，希望待有更多臨床數據再接種疫苗：「點解你係要次次打完之後出咗事，先至有人出嚟講嘢，即係唔可以令巿民安心多啲呢？𠵱個責任唔係我哋負到㗎。」

促提供資助 允復活節前重開

香港調酒師工會主席侯翠珊批評政府經常給予酒吧業假希望，促使行業妥協，其後「反口」，令業界一無所得，「次次勒索完都係撕票」。

酒吧業疫症爆發以來只有一筆過五萬元資助，被業界形容為「杯水車薪」，業界要求政府在復活節旺季前重開酒吧，否則估計有過半持牌酒吧結業，同時要求政府向業界發放資助，以停業時間、場所規模及租金等計算資助額。