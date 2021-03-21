【本報訊】在中港澳均有開設加盟分店的「阿一豬扒酸辣米綫」，以手打炸豬扒馳名。本報調查發現，餐廳在筲箕灣租用作處理食材的工廈單位，是未有申領食物製造廠牌照的無牌工場。記者直擊多個放滿肉扒的膠籃被放在濕漉地上，有員工更不戴口罩並徒手處理食材；據悉，食材在該工場處理後會供應予本港四間分店。食環署確認上址未有申領牌照，將跟進及採取適當行動。

記者：梁御和

阿一豬扒酸辣米綫官方網頁顯示，品牌屬嘉滙集團（發展）有限公司，股東為文加醒及鄭進德。文加醒曾以老闆身份接受傳媒專訪，講述其創立阿一豬扒酸辣米綫的心路歷程。阿一以特許經營加盟形式營運，現在港有四間分店，分別位於筲箕灣、北角、堅尼地城及西營盤；阿一另在澳門、深圳、南山、上海等地亦有分店。

加盟費20萬 標榜工場系統化

根據中介網頁介紹，阿一豬扒三年加盟費為20萬元，公司業務遍佈中港澳，三地設有食品中央工場，以統一系統化經營方式令食品口味保持水準。消息人士向本報透露，阿一豬扒在港食物工場位於筲箕灣一個工廈單位，製作豬扒等食材定期供應本港四間分店，但並無申領牌照。

記者翻查公司註冊資料，發現擁有阿一豬扒品牌的嘉滙集團登記地址位於筲箕灣新高聲工業大廈。記者日前到該工廈單位視察，大門外沒貼公司招牌，內裏放有數張辦公枱、電腦，亦堆叠不少放置食材的膠桶及紙皮箱。

靠近走火樓梯的另一邊則有一道大門連接食物工場，內裏放有煮食器材及多個水桶，有一條膠喉搭接長開的水喉，地面極其濕滑，一盤盤盛滿肉扒的膠籃直接放在地上。場內有數名身穿圍裙、水鞋的工人處理食材，有人沒戴口罩、手套便接觸肉品。同日黃昏，記者見到一輛印有阿一豬扒酸辣米綫招牌的貨車駛至工廈停車場準備上貨。

翻查食環署網頁牌照名單，上址未有申領食物製造廠牌照。記者表露身份向單位內工人查詢，眾人三緘其口，頻稱自己只是「打工」，不清楚工場有否申領牌照，又拒透露負責人身份及聯絡方法；又否認有處理食材，稱單位內正在「搞衞生（清潔）」，隨後關上大門拒再回應。

食環稱巡查無發現

食環署回覆時確認上址沒申領有效食物業牌照，又指較早前已接獲一宗涉及上址的投訴，3月11日曾派員到場調查，惟未有發現，稱會繼續留意上址情況及採取適當行動。根據《食物業規例》，如經營涉及配製食物，出售予人在處所以外地方進食，須領有食物製造廠牌照，違者最高可被判罰款五萬元及監禁六個月，另加每日罰款900元。

本報記者曾致電及以電郵向嘉滙集團董事查詢，惟至昨晚仍未獲回覆；堅尼地城的加盟店負責人則確認店內豬扒食材均由阿一豬扒中央供應，但對筲箕灣無牌工場問題表示「不清楚」，只着記者向總店查詢。