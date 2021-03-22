元朗7.21白衣人暴動及傷人案續審，聆訊踏入第20天，區域法院法官葉佐文聽罷控方案情以及雙方中段陳詞後，裁定案件表面證供成立，各被告須就控罪答辯。第六被告「飛天南」吳偉南預料明早將會自辯，他另有3名辯方證人，其餘被告傾向不出庭作供。

首被告爭議片中人並非他 要求毋須答辯

首被告王志榮較早前透過大律師關唐利作出中段陳詞，引用七警案指控方只依賴部份臉容及身形認人，而且相關片段模糊，即使將控方案情推至最高，亦未能證明片中人就是王志榮。

主控周天行陳詞回應指，控方依賴被告的身形、高度、臉相及髮型作出辨認。控方播放片段指，被指稱為王志榮的男子穿短褲、有黃色鞋帶的黑色鞋，與從被告家中搜出的衣着相似。此外，片中男子的居住地點與被告脗合，而且他搭乘升降機的時間較短，亦與被告住在低層的事實脗合。

控方又回應案例指，七警案的原審裁判官只依賴該案第四被告部份臉容去辨認，惟本案不單靠被告臉容辨認。控方續指，七警案由案發到辨認相隔接近「年幾兩年」，本案則依賴案發當日片段的截圖以及王翌日被拘捕下的相片。

六名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。另有兩名被告被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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