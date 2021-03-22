瑞士收藏家Uli Sigg於2012年，捐贈逾1,500件中國當代藝術藏品予M+博物館，當中異見藝術家艾未未向天安門廣場「舉中指」的作品，近日被建制派連番狙擊，指控違《國安法》、低俗及對中國不敬。據悉，西九文化區管理局決定，在M+博物館年底的開幕禮上，不會展出艾未未4幅「中指」作品。《蘋果》已向當局查詢事件，暫未獲回覆。

屈穎妍稱購入過程「嗅到官商勾結味」

本港藝文界遭受左派批鬥，建制派「健筆」屈穎妍亦「趁墟」在《大公報》專欄上，連日就M+博物館「爆料」。屈在文章中指，現任西九文化區管理局董事局副主席夏佳理，其繼女徐文玠為文化藝術經紀，因與Uli Sigg相熟，故當年作為牽線人，代M+博物館向他洽購中國藝藏品。

屈續指，Uli Sigg當年是看準機會，一次過將中國藏品「脫手」，又形容翻查購入過程時，「多少嗅到官商勾結的味道」。

Uli Sigg因香港有言論自由 「半賣半送」藝術品

惟本報翻查資料，Uli Sigg於2012年以香港有言論自由，以及具有展出政治敏感藝術的空間為由，以有條件捐贈方式，向M+博物館「半賣半送」1,510件藝術品，當中包括不少「敏感」作品，如近日遭抹黑的艾未未「中指」系列作品，以及藝術家石心寧的《杜尚回顧展在中國》等，該批藝術品當年市值高達約13億港元。

此外，屈穎妍亦於專欄中指，時任西九董事局成員梁振英及曾德成，當時曾表示不同意博物館完全收藏西方展品，但被時任副主席唐英年及成員周梁淑怡反對，並斥其「不懂藝術」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！