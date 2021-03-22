全國人大本月11日以接近全票通過關於「完善」香港特區選舉制度的決定，授權人大常委會修改《基本法》附件一和附件二，再由多名北官包括港澳辦副主任張曉明來港3日「過場式」會見近千名建制派人士後，全國人大常委譚耀宗今日（22日）宣佈，人大常委會將在下周一（29日）和周二開會，修改《基本法》附件一和附件二。

中央電視台今晚亦指，全國人大常委會委員長栗戰書建議下周一及二召開的人大常委會審議香港特區《基本法》附件一、行政長官的產生辦法修訂草案及《基本法》附件二、立法會的產生辦法和表決程序修訂草案的議案等。

全國人大會議早前通過決定「完善」香港選舉制度，規定選舉委員會由1,200人增至1,500人、立法會議席由70席增加至90席，增設候選人資格審查委員會等，並授權常委會修改《基本法》附件一和附件二，涉及特首產生辦法、立法會產生辦法和表決程序，再交由香港修改本地法律。

法制工作委員會：有重要意義

全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉今日表示，人大常委會下星期的會議，是貫徹落實本月11日閉幕的第13屆全國人民代表大會第4次會議精神、行使全國人民代表大會授予的相關立法職權的重要舉措和實際行動；對於「完善」和堅持「一國兩制」制度，維護憲法和《基本法》確定的香港特區憲制秩序，「完善」香港特區選舉制度，推動適合香港實際情況的民主政治制度發展，確保香港長治久安和長期繁榮穩定，維護國家主權、安全、發展利益，都有重要意義。

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