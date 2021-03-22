47名參與民主派初選被控「串謀顛覆國家政權罪」，至今被還柙超過3星期，當中只有11人獲准保釋。在荔枝角收押所，今早繼續有親屬前來探訪 。前立法會議員邵家臻及張超雄結伴探望楊岳橋；前社民連主席陶君行與人稱「霸氣哥」的前公民黨成員曾建峰來探望長毛。陶指長毛還柙期間仍心繫民陣，擔心其受政治打壓，寄語港人「撐住」。

荔枝角收押所外，每逢早上都會湧現人龍，親友風雨不改地排隊等候探望還柙中的家人。一直關注在囚人士權益、早前更成立囚權組織「石牆花」的邵家臻，今與張超雄一同探望楊岳橋。

「鎖得住肉體 鎖唔住意志」

張指，楊岳橋身體狀況良好，甚至做到超過一百下掌上壓，「好勁，態度、心態各方面都好好。」但同樣地，楊也向他坦言在囚的生活並不好受，「時間都好難過，但都盡力會用好時間鍛鍊好身體，睇多啲書同新聞，連廣告都睇埋。」張指，楊岳橋主要看小說為多，「都唔想話太沉重、咁辛苦。」

邵家臻亦讚揚楊岳橋的意志強大，明知收押所並非易捱之地，但仍會保持意志，「鎖得住肉體，鎖唔住意志」，更善用時間增廣見聞、健身等，「令時間唔會成為捆綁」。他又透露楊有申請「私飯」，笑指「茶餐廳嘢食容易令人肥，所以（楊岳橋）都要keep住做運動」。

邵家臻質疑懲教署「搞小動作」

邵亦提及，今日懲教署安排家屬探訪流程快，「幾年嚟都未試過咁快」，但坦言懲教署自3月初起「多咗好多小動作、刁難」，雖然並非嚴重的事，但卻成為在囚人士及其家屬的「磨難」。

邵以探訪為例指，雖然荔枝角收押所每日有約300人前來探訪，但懲教署在28個窗架中，僅為被控「串謀顛覆國家政權罪」的被告安排1號窗格讓親友探望，「所以你想像到條人龍特別慢。」邵相信當中亦涉及行政理由，如「加名問題」，「入面嗰個（職員）話有，出面嗰個話無，成日都有，咁又要等多一個鐘。」

邵續指，有家屬擔心在囚的親人會因而成為「人質」，所以大多只會忍氣吞聲，盼望有團體可為他們發聲；但他亦坦言，自己沒有公職身份，不能直接寫信予相關部門反映，只能以市民或關注團體身份反映，亦期望傳媒能將此事爆光。

「15分鐘入面 10分鐘都係講民陣」

前社民連主席陶君行今則來探望長毛，指他的身體狀況不差，但亦向他坦言：「點會好呀，都唔知要坐幾耐」。陶指長毛態度仍舊正面，在收柙期間亦關注民陣近日的事情，「基本上係15分鐘入面，10分鐘都係講民陣」，又指民陣成立初期主要關注弱勢社群，但至今卻或因《社團條例》或《國安法》而受到打壓，亦令其他團體擔驚受怕，但長毛仍寄語香港人「撐住」。

陶君行指，長毛已要求為他入書，包括有《暴政史》、《奧威爾文集》及《波蘭登山史》，自己亦計劃於周三前來探望岑子杰。

前來探望譚得志（快必）的人民力量錢寶芬向記者表示，快必精神狀況良好，仍然十分積極樂觀，「頭髮長咗，但今日無剃鬚」，稱大家不需為他感憂心，「佢一直畀到香港人嘅訊息就係『都係撐住』囉。」

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