西方的餐桌禮儀，即是所謂的table manners，原來坊間有兒童班。是的，我的確後知後覺，到今天才知道竟然table manners都有課程。如果我早啲知，一定會叫你唔好嘥錢。

八卦一問，才知道一個課程閒閒地千千聲。學來為了甚麼？當然是為了不失禮於人前。刀刀叉叉，左手右手，拿高拿低，其實，給你學懂，又是否就真的能夠不失禮於人前？

有一家庭經朋友介紹，找我報讀英國學校，他們一說要為兒子報讀的是甚麼學校，我立刻肅然起敬——Radley School。香港人聽過的名牌男校不是Harrow就是Tonbridge，很少有家長會如此有品味，為孩子選報在香港名不經傳，但在英國享負盛名的Radley School。

打算Year 9過去，即是大概十三歲入學，雖然兒子現在才八歲，但由這個時候開始準備，其實尚算正路。「Samuel，甚麼時候賞面吃個飯？順便給你品評一下我們的孩子。」比卡超比卡超 （別客氣別客氣），你們想瀨 （上來）我公司也可以。「賞面吧，我在餐廳訂個位置，你一定要來。」

既然佢哋唔「想瀨」我公司，惟有我「想瀨」佢訂嘅餐廳。

不得了呢，是尖沙嘴的高級高層高價餐廳。本來小朋友是不准入場的，但似乎他們是享有特權的熟客：一去到，已經看到他們那位公子西裝骨骨的坐着，腰板挺直，看到我點點頭叫叔叔，很有家教呢。

吃完那頓飯，最令我印象深刻是那位小朋友的table manners。湯羹怎用，麵包怎吃，嘴巴怎抹，完完全全是花倫同學一樣，丁丁的瑕疵都沒有。後來才知道，原來父母以前給公子安排過前前後後一個月的餐桌禮儀班。

臨走前，他們問我覺得他的兒子怎樣，我當然說「狠姣狠姣」，是心底話呢。

想不到，最後他們給了我一瓶酒帶回家；上網一看，才知道是價值不菲的法國紅酒。無功不受祿，最怕收人禮物，但「還」返支酒畀人又好似好奇怪，於是我之後跟他們說，很想請他們一家再吃一餐——其實我只是，很想跟他們一起幹掉那瓶紅酒，這大概是最佳的回禮方法。

不是之後那頓飯，也不會有現在這篇文章。

我們在金鐘某家中菜吃飯，當然是一家配得起那支紅酒的餐廳。這裏最出名就是醬油雞，所以我預先預留了一隻。那隻醬油雞來到之後，發生了三件我認為是非常不可思議的事。

第一件事：那位公子二話不說，夾起了一隻雞腿，放在自己的碗上。

第二件事，比第一件更加不可思議：那位公子放了雞腿在自己的碗上之後，並沒有立刻吃掉雞腿，因為他忙着做另一件事——就是再夾起另外一隻雞腿，再放到自己的碗上。

第三件事，比第一件和第二件更加不可思議：公子的媽媽見到公子碗上的兩隻雞腿，皺一皺眉說：「哎呀，不用急呢，沒有人跟你搶。」

故事說完了。

現在你們明不明白，為甚麼學table manners是沒有用的。

Table manners只是manners，而etiquette和manners兩者之間是有分別的。

甚麼是manners？講sorry，講早晨，食飯唔好有聲，這些都是manners。所謂manners，其實只是「行為」。我叫你做，你便照做，manners是copy出來的，但etiquette便不同了。Etiquette是背後的理念，是那個「為甚麼」：點解係講sorry唔係講excuse me，點解係講hello唔係hey，點解其他情況又會調返轉。由此可見，etiquette是要理解的，manners只需要死記。

Etiquette要怎樣培養？我自己冇小朋友，邊有資格教你？但我可以分享你知，喺英國讀boarding school，點先會有chicken thighs？係要你氹得掂裏面嗰位廚師叔叔，又讚佢靚仔，又話佢係genius chef，久而久之，佢就會當你係VIP。看到嗎？做VIP，是要爭取的。當然，我絕對明白，做父母心目中的VIP，小朋友是毫不費力的，而這就是恐怖的地方。

最壞的教材，從來都是父母最好的待遇。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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