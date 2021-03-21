武漢肺炎疫情持續逾1年，本港確診人數突破1.1萬人，當中不乏長者，他們需要較長時間治療。九龍醫院去年7月為武漢肺炎患者提供復康治療，加強病人訓練助其岀院，亦紓緩急症醫院壓力。物理治療師表示，部份病人患上嚴重肺炎後岀現肺部纖維化等後遺症，病人最差情況只能卧在病床上，自理能力較差，而經過相關治療訓練，不少均有改善，「可以自己攞吓嘢食、飲吓水。」

九龍醫院高級物理治療師徐英如表示，部份病人患上嚴重肺炎後岀現肺部纖維化、氣喘等後遺症，特別年長患者，他們大多為長期病患，更易有嚴重後遺症，因而需要胸肺復康物理治療等。相關治療主要分為三方面，第一為橫隔膜吸呼法、肺部擴張的呼吸練習等呼吸運動，以紓緩患者氣促；第二為協調呼吸法，預備時要吸氣，做動作時呼氣，減低做動作時氣喘；第三則為姿位排痰法，透過身體擺放各個位置，以拍痰等方式將痰吐出。另外，患者亦要做平衡力訓練、伸展運動及肌肉鍛煉等，提升體能。

三分二病人住院不足一個月出院

去年7月起至今，九龍醫院已接收40多名由伊利沙伯醫院及聯合醫院轉介的60至96歲的武肺初癒病人，經分析，三分之二病人接受治療後，住院不足一個月便能出院，三成病人甚至能夠恢復肺炎前的活動能力。徐英如表示，接收病人中，最差個案是病人只能睡在病床上，自理能力較差，「肺嘅情況較差，會影響佢活動嘅能力，瞓床瞓得耐，肌肉萎縮冇力。」她指出，經過治療後，卧床患者大多有改善，「可以自己攞吓嘢食、飲吓水。」

一級物理治療師陳華殷指出，接收的大部份病人屬長期病患，需因應其情況加強監察，例如要求病人做運動時佩戴血氧計，以監察心跳率等。患者岀院後，均需繼續做各種肌肉鍛煉運動等，物理治療師會按其狀況而設計合適的訓練。

71歲婦康復後持續做鍛煉回復體能

武肺康復者、71歲陳女士在美國探親，去年7月中回港後確診，8月尾便轉到九龍醫院接受治療。她表示，初期需「聞氧氣」，連落床去廁所也有困難，需由醫護人員協助她，「嗰時好唔開心，整日喊，怕好唔返。」她經過兩星期治療後，已不需再使用助行架、氧氣，經過合共一個多月的復康治療，終在9月尾岀院。她表示，岀院後，繼續在家中做各種運動鍛煉，包括利用橡筋帶，配合協調呼吸法做拉筋動作，並定期回醫院覆診，體能已比患病初期回復很多。

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