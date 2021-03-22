隸屬油尖區刑事調查隊的偵緝女警調查一宗詐騙案期間，涉嫌接連向報案及受查人士索取員工折扣價，以購買名牌手袋及耳環等。廉署拘捕該名女警及兩名店舖職員，分別控以公職人員索取利益及向公職人員提供利益等七罪，三人今否認控罪受審。受查女商人供稱，兩名男警替她錄口供期間，涉案女警問她是否可利用折扣價購買名牌手袋，稍後又表明若果她於一個月內還款的話，便不會提出起訴，更謂：「而家畀緊機會你。」

本案三名被告依序為女警李倩華（29歲）、Gucci香港獨家經銷商（GGL）部門經理梁慧嘉（46歲）、以及麗生珠寶有限公司文員庄澳琳（32歲）。

李被控四項公職人員索取利益罪及一項公職人員接受利益罪。她被指於2017年11月至2018年2日期間，分別向另外兩名被告、詐騙案嫌疑人莊思敏及報案人黃姍姍索取折扣價利益，以取得多款名牌產品，作為調查該案的誘因或報酬。另外兩名被告則被指於2017年12月及2018年2月，分別向李以折扣價提供一對波鞋及一對耳環，各被控一項向公職人員提供利益罪。

控辯雙方承認事實透露，梁庄二人於2017年6月向警方舉報女商人莊思敏詐騙。李於同年7月被指派調查該案。

指事主一旦聘請律師便會將她帶上法庭

莊思敏今供稱，她現時任職美睫師。2017年9月20日，她在機場離境時因涉嫌詐騙被捕。及後被押解到尖沙嘴警署，首被告問她是否認罪以及會否還錢。她表示不會認罪，但會還款。莊又問首被告當日可否保釋，首被告稱不可以，又指一旦她聘請律師，便會將她帶上法庭。

其後首被告帶莊去錄口供，由兩名男警負責錄取，其間首被告曾入房觀察，並問莊是否可用折扣價購買名牌手袋，當時兩名男警亦在場。莊答稱：「有，我可以攞到折扣。」首被告聞言，沒有回應便離開房間。

未幾首被告返回房間，向莊指若果她願意還款的話，須於一個月內處理好，並表明「而家畀緊機會你」，不會提出起訴。莊則問首被告可否幫她向報案人「拉長少少還款期」，首被告回應稱自己只負責拘捕。

莊坦言，當李問她可否用折扣價購買名牌時，她心想「佢會唔會幫我同報案嗰兩、三個告我嘅人講，可以幫我拖長少少時間還返呢筆錢？」 而她認為，李所指的「畀緊機會」，是要求她協助以折扣優惠買手袋。聆訊繼續。

【案件編號：WKCC1323/20】

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