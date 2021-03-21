【本報訊】「閃電手」南亞賊趁女店員外出如廁時，潛入慈雲山一間泰國貨專賣店，偷走手袋，前後只花約十多秒，店員除了痛失現金及身份證等財物外，還被盜走珍貴的家庭照片，案發後店方發佈店舖閉路電視片段，更懸賞一萬元，呼籲市民協助緝拿賊人。

店員失財物及家庭照

涉事店舖是阿叔泰國貨品專賣店位於慈雲山中心的分店，事發上周四晚上7時許。女店員憶述，當晚只有她在店內看舖，其間人有三急，惟該店並沒電閘，僅能在門外以索帶圍欄圍住。

女店員如廁回來後亦未能發現異樣，直至下班時，她始發現放於倉庫內的手袋不翼而飛，除了被偷去現金及身份證等財物外，更失去珍貴的家庭照片，「連我仔嘅相，之前影嗰啲，好多回憶無咗。」

從閉路電視片段可見，事發上周四晚7時12分，該名年約30、40歲，身穿黑衫黑褲、印有「London」字樣上衣的南亞賊進入店舖後，直接走到收銀處旁邊的倉庫，不久便離開。女店員謂：「佢一入到嚟唔使考慮，直接入去（倉庫）攞完就走，前後只花十幾秒。」

女店員估計賊人長時間在附近觀察，店方已報警，更懸賞一萬元緝匪；警員昨午亦到場調查。女店員直言經歷今次事件，以後會更小心，「去廁所都會帶埋，又或者鎖住櫃桶，無得落閘無辦法啦。」