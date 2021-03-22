全港第二大武漢肺炎感染群組URSUS Fitness中心，不足14日已累積147人確診，及約3人初步確診。傳染病權威專家、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇，今日（22日）下午與政府多個部門人員到涉事中心視察，及抽取環境樣本後，認為中心空氣流動太少，鮮風流轉「近乎零」，病毒積聚在空氣中並傳播至健身人士，釀成爆發，未改善好通風系統前重開的話，並不安全。

袁國勇：量度到的鮮風流轉「近乎零」

袁國勇回覆《蘋果》指，機電署人員在西營盤的URSUS Fitness中心，量度到的鮮風流轉「近乎零」，只有從大門及門縫等空隙量度到鮮風流入；空氣流動太少，武肺病毒積聚在空氣，造成空氣傳播。

他又稱，調查發現職員在健身中心時常戴口罩，換言之今次爆發，與中心不守防疫措施無關。惟中心若未改善好通風系統就重開，公共衞生而言絕不安全。他建議中心應提升室內空氣換氣量到每小時6至12次；亦要提醒用家在觸摸飲品售賣機等公用物件後要潔手。

衞生署則表示，夥機電署及環保署人員在現場抽取11個包括冷氣濾網的環境樣本，調查爆發與環境因素有否關係。署方強烈呼籲健身中心負責人注意室內鮮風流通量，及在健身器械每次使用後立即消毒。

梁子超：問題較名潮食館嚴重

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，以往涉及處所的群組爆發，例如K11 Musea的名潮食館，主要涉及室內換氣量不足；今次專家發現有處所連鮮風供應也不足，問題更加嚴重，相信也是URSUS Fitness群組不足14日就牽連147人感染的原因。

他認為，健身中心毋須符合像食肆牌照般的嚴格通風要求，不排除本港其他健身中心也有像URSUS Fitness的問題，「牽涉鮮風就可能要成個冷氣系統着手改善，成本會高好多」，且不能只加添空氣過濾裝置了事，「因為機器只會改善短距離嘅空氣循環，對於整個室內空間作用唔會明顯」，建議相關負責人先找專業人士評估。

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