前年11月18日凌晨，中五男生及攻讀英國大學法律學位課程女學生於葵涌警察宿舍附近被搜出藏有高濃度腐蝕液體及思疑漂白錠等，被控管有攻擊性武器罪，男生另被控無牌管有無線電通訊器具。案發16個月後，案件今於西九龍裁判法院開審。當日截查二人的休班警作供時承認用了「愚蠢方法」，在被告身上搜出可疑紅酒樽後，為證實該酒樽是否汽油彈，曾把樽內液體倒在地上，並點起香煙測試。

兩名被告分別是17歲冼姓中五男生，以及正攻讀英國法律學位課程的20歲女生湯嘉欣。他們各被控一項管有攻擊性武器罪，控罪指他們於前年11月18日在葵涌葵馥苑外巴士站管有攻擊性武器，即一支高濃度腐蝕液體及一片思疑漂白錠，意圖作非法用途。冼亦被搜出一部對講機，另被控一項無牌管有無線電通訊器具。

偵緝警員9682吳太盛供稱，他居於葵馥苑警察宿舍，因附近在案發前曾受到汽油彈攻擊，於是他在休班時間便裝及蒙面到樓下巡視。他在屋苑一個閘口遇到另一休班警長33509。

至近凌晨1時，吳發現閘外有一對年輕男女走近宿舍外巴士站，次被告湯嘉欣曾舉起手機向宿舍拍攝，約10秒後二人便轉身橫過對面馬路離開。吳見二人形迹可疑，於是開閘並衝向二人截停，其間曾喝止道：「唔好走，警察！」及後與警長33509將二人帶到葵涌邨巴士總站外調查。

代表冼的辯方大狀劉偉聰盤問時質疑，吳在供詞和記事冊上均無提及曾大叫「唔好走，警察」，只稱在追截時曾「大聲喝止二人，問佢哋影乜嘢」，至截停冼後再曾「表露身份」。吳則澄清，當時是叫「警察，唔好走，你影乜嘢」，又向法庭致歉指「唔好意思，係我表達得唔好」。

吳在主問時供稱衝出去追截時，看到二人在馬路中央，又指最終在馬路中央截停冼。劉大狀盤問時覆述指吳「衝出去時二人已在馬路中間」，惟吳聞言隨即謂：「我唔同意你嘅講法。」劉則回應指：「你冇得唔同意㗎，呢個係你今朝嘅講法。」

吳又指兩名被告在查問下透露自己分別居於屯門和沙田，因搭錯車才到了案發地點。吳搜查冼，在其背囊搜出「一支好似細支裝嘅紅酒樽」。吳又形容樽內有濃稠的黑色液體，樽身有膠紙包著一顆直徑為2至2.5cm的白色粒狀物。吳思疑是助燃劑，故向冼查問；惟冼當時表示不知情，又指「酒樽喺旺角執嘅」。

劉大狀問及吳曾否將紅酒樽內液體倒在地上。吳即如夢初醒般謂：「吖，我同意呀！」吳續指當時因懷疑酒樽是汽油彈，所以做了個測試，但自認用了「愚蠢方法」，解釋謂：「我倒咗少少出嚟，試用煙仔（燃）點，我只係想測試下佢會唔會著（火）。」

吳其後補充指，當時他打開冼的紅酒樽，倒出約1毫升液體，並拿出自己的香煙點燃液體，但沒起火。他又用腳踏在該液體上，形容「滑潺潺」。審訊明天繼續。

【案件編號：WKCC4307/19】

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