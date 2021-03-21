教師遭受職場欺凌的事件無日無之。教協接獲求助，有小學資深教師及同校職員因不滿校長表現，各自撰寫親筆信向校監投訴。校監卻把兩宗投訴定性為「意見」，更擅自將投訴信轉交校長，兩名事主事後疑因此遭校長針對。投訴人憶述遭遇時引東華三院李東海小學墮樓教師林老師作例，徬徨無助，「係咪因為我哋冇坐喺天台度，就冇人理呢啲土皇帝？」教協指，本港教師投訴無門的問題未見改善，促教育局正視。

在一間小學任教多年的陳老師（化名）透露，校長管治手法令校內不少資深教師求去，例如常把正在上課的老師召出課室，處理非緊急行政工作。她去年下旬致函校監投訴，對方約見她了解事件後稱指控不涉校長的財政混亂或專業失德，又聲稱只有家長等「街外人」才可投訴，故視其投訴為對校政的「意見」。

校長收信後開始針對奚落

陳當下表明不同意其說法，強調這是書面投訴。然而校監未獲她同意就把信件轉交校長，事後才發短訊通知她。陳此後感到被校長針對，例如在教師全體會議上，獨她遭校長當眾奚落其工作表現。

其後一名校董兩度約見陳老師。她指對方首次會面時僅稱「閒話家常」，第二次會面時突稱旨在處理其投訴，並邀請校長列席，陳根本沒機會事先準備。她憶述，當時校長聲言沒看過投訴信，要求她即場背出內容，「但我明明見自己封信喺佢file到」。她亦對校監及校董處理投訴的手法感到相當失望，「係咪因為我哋冇坐喺天台度，就冇人理呢啲土皇帝？」

「係咪因為冇坐喺天台，就冇人理呢啲土皇帝？」

張小姐（化名）在同校任職文員時同樣向校監投訴校長不果，現已離職。張去年入職初期協助上司更正一份給校長審批的文件，校長收到文件後突召見她，進入校長室前須交出手機，同場有職員記錄二人對話。校長指有關文件錯漏百出，她表明文件並非由她撰寫，但校長未有理會，只重複問她是否覺得其上司犯錯。

她其後再因同一事件被校長召見，兩次各長約1小時。她形容如犯人般被盤問，「個感覺就好似只可以一直坐喺度走唔到。」校長限她於半天內重改長達120頁文件，她惟有不吃午餐兼加班趕工，但她問應否亦向其上司報告正為校長改文件時，校長突然狂怒︰「校長做任何事情係唔需要向任何人交代。」

事後張小姐的情緒受到困擾，如接到校長來電時會驚恐及痛哭。她今年初辭職，現仍須接受心理輔導。張事後就會面前被沒收手機一事向校監投訴，但事隔3個月仍未獲答覆。當她向校監追問，始知對方同樣指其投訴屬「意見」，並轉交副校長跟進，「副校長都係同校長匯報啫，即係我對校長嘅投訴，原來係交畀校長處理返。」

兩名投訴人均不願公開涉事學校及校長姓名，但已向教協求助，並於今年初聯署去信教育局要求跟進。教協向《蘋果》提供教育局覆函，局方在信中確認收到該校不當處理投訴校長個案的書面投訴，並要求事主提供更多資料以便調查。

葉建源：學校管理層涉違反多項指引

教協副會長、前教育界立法會議員葉建源指，涉事學校管理層涉違反《學校行政手冊》內多項指引，涉事校監聲言只有「街外人」才可向學校投訴的說法站不住腳。《手冊》列明學校接獲投訴時，應保障投訴人身份，並指校董會應以校本形式訂立處理員工投訴的程序，如投訴對象為校長，須交校董會或其委任的委員會處理。

葉續指，從近日資深幼稚園校長胡肖霞涉欺壓下屬醜聞，抑或教協早前的調查可見，學校教職員受到職場欺凌但投訴無門的情況仍無日無之。他強調，教育局對此責無旁貸，要求局方按死因庭就林老師墮樓案的建議，盡快改善教師投訴無門的困境；學校校董會及辦學團體亦應按照《手冊》指引，檢視其處理內部投訴的校本機制。

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