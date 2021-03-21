【本報訊】西營盤URSUS Fitness健身群組再有一宗新增確診，患者為健身中心37歲女顧客（第11379號），無病徵，於檢疫中心檢測確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，健身群組累計有142人確診，包括7名職員、91名顧客及44名接觸者；另外涉及5宗初步確診，分別為顧客或密切接觸者，由檢疫中心送院。早前有員工涉及健身群組的中環滙豐總行，今日將重開。

被問到該群組是否已受控，張稱該群組仍有一些個案，但均經檢疫中心送院，昨日是相關被隔離檢疫人士呈交第二個樣本的日子，認為該群組爆發已經穩定。

滙豐總行今重開

中環滙豐總行近期有三名員工先後確診，部份涉及健身群組，總行上周被納入強檢名單，上周三起暫時關閉。該行最新公佈，總行大廈包括位於地庫、3樓、5樓及6樓的分行今起重新投入服務。

本港連續兩日錄得單位數的新增確診個案，被問到疫情是否已緩和時，張指目前仍然有本地源頭不明個案，反映社區仍有隱形傳播。對於政府會否考慮重開仍被關閉的表列處所，她稱相信政府會整體考慮。

至於衞生署在啟德設立的個案追蹤中心，張竹君表示，現時有約200人工作，會分為兩至三更，因為當有大型檢測行動時，需要有其他人留下協助。