科大學生周梓樂前年逝世兩個月當日，網民發起晚上到將軍澳尚德邨舉行悼念活動。警方當晚要求拿著圓藤盾的議員助理葉嘉榮離開，葉反向警方謂：「咩呀！你揸武器就得！我揸武器就唔得？」及後葉被指向警員批踭遭拘控，今就襲警罪受審。辯方指被告當時遭警員踢，並被警方圓盾壓背，被告因此才意外接觸警員。

被告葉嘉榮（28歲），為西貢區議會尚德區議員李嘉睿的助理，被指去年1月8日晚在將軍澳尚德邨尚真樓對開襲擊警員17311鄭浩偉（譯音）。

警員鄭浩偉（譯音）作供時稱，當晚為周梓樂逝世兩個月，警方知悉「將軍澳有啲事件發生」，他與同袍在將軍澳警署待命，至晚上10時半乘車至寶康路巴士站下車，徒步往尚德邨尚真樓現場。

鄭當時身穿便裝，戴上印有警察字樣的頭盔、外有戰術背心，腳穿黑靴，一手持圓盾，另一手則拿著警棍。他抵達尚德邨尚真樓與廣昌閣之間，看見大量示威者向警方指罵及叫囂。

警指被告沒後退反而叫囂

鄭負責清場工作，於是大聲叫在場示威者離開上址。鄭發現大部份示威者後退，惟身穿橙色上衣的被告卻沒有後退，反而走向警方及叫囂。被告當時戴上風鏡，右手套著一個圓藤盾。

鄭與隊友上前截停被告，並向被告說：「我而家拉你非法集結！放低盾牌！」被告卻反駁謂：「咩呀！你揸武器就得！我揸武器就唔得？」

鄭形容，他當時與被告相距僅半個身位，被告拿著圓盾的右手原是垂下，其間卻揮起右手，撞到他的腰間方向，令他後退半步。

鄭指被告當時不斷掙扎，他遂利用圓盾壓向被告，前行約六至七步至尚真樓牆邊，惟被告仍未停止掙扎。他當時已身在被告右後邊，著令被告「跪低」，突然被告右手手肘批向他的胸口、俗稱「雞心」位置。他形容被告批踭力度大，令他胸口感痛及紅腫，在同袍協助下將被告按在地上。

證人供詞從沒提及被告出手推撞 警指文字無法細緻表達

鄭以襲警罪名宣佈拘捕被告。由於被告手有動作，想爬行離開，他在同袍協助下用膠手銬將被告鎖上。鄭同意將被告制服地下期間，曾有同袍施放胡椒噴劑，射中被告面部。他曾問被告有否受傷，但被告沒有回答。鄭其後帶被告返回警署，被告向值日官稱右眼角、右手腕、左手手背及小腿都有擦傷，並展示傷勢。

鄭接受辯方盤問時同意，當時僅得被告一個穿上橙色衣服，但留意不到被告上衣胸前寫有「葉嘉榮」三字。鄭又補充指被告掙扎期間曾出手推他，有示威者衝向他與同袍，他當時擔心出現「搶犯」情況，遂帶被告離開；其間被告又撐直身體，「我哋要用啲力先可以帶走被告」，認為被告當時不合作。

大狀指被告出手推鄭這一說法是首次出現，鄭在證人供詞從沒提及。鄭今解釋因文字表達無法細緻到每一刻每一秒，而被告所作的都是掙扎動作。

影片沒拍到被告推撞或逃走 警：可能佢動作幅度細先影唔到

辯方又指鄭左手圓盾碰到被告頭及背，另有警員踢被告，被告彎身時才意外接觸到鄭，只是混亂期間意外無心碰到他，更指被告事發時是整隻右手均套在圓藤盾內，不會如鄭所指般可向鄭批踭。

鄭看完新聞直播影片後同意，見到有警員向被告方向「抽動」兩下。至於意外接觸一說，鄭不同意，更指被告批踭動作並非不自主，「我睇到呢一肘係有心，唔係你所講嘅接觸」。

辯方又在庭上播出兩段新聞直播影片，指影片沒有拍到被告推鄭，或者想爬、逃走的情況，更指被告表現冷靜。鄭同意影片拍不到他所供述的情況。至於被告冷靜與否，鄭解釋被告已被胡椒噴霧射中，完全失去行動能力，又強調「喺我角度，佢手郁，我覺得係意圖想走，可能佢動作幅度細先影唔到」。

鄭同意當時情況混亂，但強調本案是他在「踏浪者」行動中唯一一宗處理的襲警案，有關過程歷歷在目，細節上並沒有出現錯誤。聆訊下午繼續。

【案件編號：KTCC1961/20】

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