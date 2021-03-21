【本報訊】武肺疫苗接種計劃開始近一個月，分別有七宗國產科興和一宗德國復必泰疫苗接種後死亡個案。政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星透露，現時科興第三期的臨床數據已完成，預計科興今個月內會再提交最新臨床數據。

Now時事節目昨播出劉澤星訪問，他表示政府疫苗顧問專家委員會在審核並建議政府使用復必泰及科興疫苗時，要求藥廠定期提交最新臨床數據。他預計今個月內科興會再提交最新臨床數據，「衞生署同事聯絡過佢哋，應該係今個月之內，我哋會同科興嘅同事攞資料」，期望看到中國和世界各地接種科興的數據，例如土耳其和印尼，以了解科興效率、效用或可能出現的副作用。

未證實疫苗誘發血管閉塞

對於出現多宗接種疫苗後死亡或嚴重個案，大部份與心血管疾病或中風有關。他指科興疫苗使用的滅活技術，已使用很長時間﹐現時數據暫未能證實傳統滅活疫苗會否使誘發血管閉塞、冠心病或中風；BioNTech的mRNA疫苗現時亦看不到特別原因或病理學，可以解釋接種疫苗後較易令人血管閉塞。

此外，政務司司長張建宗昨在其網誌發功，強調疫苗接種是抗疫策略的重中之中，當接種疫苗人口達到較高比例，社區便會出現群體免疫，屆時就有較大機會放寬部份社交距離措施。

北京科興品牌與公共關係總監劉沛誠昨於國務院聯防聯控記者會上表示，從大陸一、二期長者接種情況，以及境外大規模接種情況所見，長者接種科興疫苗後的不良反應率比較低，與成人群組類似；至今亦沒出現與疫苗相關的異常情況。劉又提到，科興疫苗自去年底起，已在中國、智利、巴西及土耳其等逾30個國家獲批使用，包括緊急使用、附條件上市或上市；全球累積接種量超越7,000萬劑。