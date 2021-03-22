前年7⽉28⽇，⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，當中23人被控暴動，案件今日續審。辯方大狀問拘捕本案第八被告的速龍警員，案發前警方施放催淚彈，拘捕現場是否彌漫催淚煙？證人主動問及「你係問煙霧彌漫，定係充滿住微粒」，法官陳仲衡聞言稱「我自己都冇咁嘅經驗」，要求警員自行解釋，並且慢慢講，好讓他抄下作紀錄，並謂：「呢個課題我都未經歷過，所以我要抄低。」警員最終同意拘捕被告時，被告雙手捽眼，似有不適，推算被告當時受催淚煙或粒子影響。

拘捕第八被告蔡澤新（40 歲）的速龍警梁金信接受辯方盤問。他同意當時只是收到指示拘捕前方聚集的人群，並無特定目標拘捕誰人。辯方問：「你跑到埋去人群度，見到黑衫或深色衫你就會捉，係咪？」梁稱不同意此講法，指是根據被告的衣著以及逃跑的反應而作出拘捕。

辯方問案發當時有否想過，如果被告只是「企喺度」，會否作出拘捕。梁稱如他站在示威人群中間，「甚至乎衣著同埋行為同佢附近有相關嘅人有共同目標，我都會選擇拘捕」。

現場片段顯示有警員高呼：許智峯，你立即離開！

辯方播放警員大規模拘捕前五分鐘的片段，顯示示威者的防線正在後退，並聽到許智峯在現場叫咪，要求與指揮官對話，呼籲不要再於民居放催淚彈及開槍。有警員高呼：「許智峯，你立即離開！」

鏡頭極近示威群聚，但均聽不到梁於主問時所稱有示威人士指罵警方「黑警死全家」、「警犬」等口號；亦看不到有示威者向警方防線掟雜物的情況。梁稱，片段中有主播旁白，「甚至有許智峯先生用擴音器喺度講嘢，所以喺片段度未必清楚聽到我口供所講嘅說話。」

至於掟雜物，梁則稱「畫面顯示唔到， 唔代表事實唔係」，又指「而家呢個鏡頭未必完全可以反映我哋當時所面對嘅威脅同情況」。辯方再問，許正在叫咪時，是否聽到有示威者嗌「走啦走啦」；梁稱當時聽不到。

辯方另外指出，梁的書面口供及庭上供詞內容不符。梁同意，他跑到人群中首先第一眼見到第八被告，亦同意主問時他稱當時第八被告是背住自己。但梁在盤問時自行補充：「應該咁樣講，當我向前衝見到聚集人群前排嘅示威者，我已經一路留意住橙色背囊呢個袋同第八被告，佢轉身逃跑我先拘捕。」

警員承認口供有偏差 辯稱庭上可看片現場卻不能

辯方直指其說法與他於案發後翌日隨即錄取書面口供不符，「係咪即係當晚即日做的書面口供都冇嘅記憶，事隔年幾，就忽然喚醒咗你記憶？」梁回應指，補錄警誡口供並不可能鉅細無遺將每個動作及細節位置均一一記錄。

辯方又質疑他口供所指，拘捕被告後女警協助搜查背包，及後有人脫去被告帽子確認身份；但片段顯示被告的帽一早被人脫去。梁同意自己搞錯次序。辯方直指，警員當日最準確的記憶與事實仍有偏差。

梁對此回應謂：「的而且確有少少偏差，但已經盡我嘅能力去記錄低。正如辯方律師所講，當時情況係非常混亂。我已經盡咗我嘅力量去記錄事件。現在喺法庭上面，我哋可以睇翻錄影片段，但我喺現場係不可能做到。」

辯方又問及案發前警方施放催淚彈，拘捕現場是否彌漫催淚煙？梁主動問：「你係問煙霧彌漫，定係充滿住微粒？」法官陳仲衡聞言稱「我自己都冇咁嘅經驗」，要求警員自行解釋。梁再解釋：「就好似我同律師咁嘅距離，唔一定係煙霧彌漫先叫做被催淚彈所影響；就算視線清晰，都係有煙霧微粒影響到大家。」陳官要求警員慢慢講，好讓他抄下作紀錄，並謂：「呢個課題我都未經歷過，所以我要抄底。」梁最終同意拘捕被告時，他雙手捽眼，似有不適，推算被告當時受催淚煙或粒子影響。

16男8女被控參與暴動的被告年齡介乎18至40歲，他們被指於前年7月28日在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動，⽽第十五被告莫卓煇另被控⼀項襲擊執⾏職務的警務⼈員，指他在宜必思酒店外襲擊總督察鄧智兆、即前警務處處長鄧竟成之⼦；第四被告徐慶鈞則另被控一項無牌管有無綫電通訊器罪。審訊明續。

【案件編號：DCCC871/19】

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