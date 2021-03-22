美國駐港總領事館上周一（15日）兩名職員確診武漢肺炎，隨即停止領事館運作以作消毒、清潔，直至今日（22日）才重新開放。有前來美領處理簽證申請的學生表示，職員在內有配戴手套，相信領事館內已做好清潔，「起碼放心少少，有消毒晒。」

《蘋果》今早來到美領門外，陸續有職員及已預約處理簽證等事宜的市民來到領事館。美領保安人員駐守門外，並會檢查市民是否已做預約等，而美領職員婉拒接受訪問。

下月赴美升學仍不願打針：唔想拎命試

中四陳同學準備下月到美國升學，原本上周二預約處理學生簽的事宜，最終要改至今日才能處理。他表示，已預足時間處理，所以即使遲處理簽證，也沒有影響他的升學。他提到，知悉兩名職員確診，坦言會感擔心，惟相信美領內已做好清潔，而領事館內職員有配戴手套，「起碼放心少少，有消毒晒。」他續說，回家後會先洗澡，確保衞生清潔。

政府早前放寬武肺疫苗優先接種群組，在香港以外求學、年滿16歲的學生也合符資格接種疫苗，年滿16歲的他應合符相關資格。他表示，沒有足夠時間接種兩劑疫苗，即使有時間，不會考慮接種，因擔心接種後會岀現副作用等，「都唔知打完會點，呢啲嘢唔肯定，唔想拎命試。」

外賣員保持距離送食物 笑稱：信政府唔驚啦！

外賣員林先生送外賣予領事館職員，職員於門外領取外賣。他表示不太擔心，因只是把外賣交給她，不會交收金錢，並保持距離，笑言：「信政府，唔驚啦！」他指出，平日會中西區送外賣，如送住宅時，放低外賣後會離開，避免與顧客有接觸。他續說，病毒有潛伏期即使職員已做病毒檢測，也不代表不會感染，所以只好加緊個人清潔。

林生同樣屬於武肺疫苗優先接種群組，他表示，因擔心疫苗副作用，加上對政府缺乏信心，不會考慮接種疫苗。被問到特首、高官今日接種第二針科興疫苗，會否加強其對疫苗信心，他直言不會，「香港人對佢（政府官員）冇信心，呢個大話精政府，一定唔會信。」

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