120年前八國聯軍簽訂《辛丑條約》，其實同中共有甚麼關係？中美會談未完，中共已開動宣傳機器，內部進行民族主義宣傳，將會談拉上八國聯軍。中共外交，其實根本不是在辦外交，而是內政的延伸。

中共黨史研究50年代後期中蘇交惡，一般理解是赫魯曉夫否定史太林所致，但真正原因是毛澤東三面紅旗大躍進的激進改革路線，在中共內部引起分歧，蘇聯公然否定人民公社火上加油，赫魯曉夫1959年在《真理報》公開否定蘇聯公社化的實踐，認為沒甚麼成效。同時毛澤東在廬山召開擴大會議，檢討大躍進，彭德懷發言炮轟三面紅旗同一天，赫魯曉夫在波蘭公開批判中共公社化運動！毛認為彭勾結蘇聯，於是鬥爭啟動，彭被定性為「彭黃張周反黨集團」，結果由糾左變成了反右，黨內權力鬥爭再升級。毛之所以反蘇修，是因為黨內權鬥，借蘇修對付政敵，最後展開了全國動亂奪權的文化大革命。

BBC形容中美雙方今次會面是一場「非常不外交的爭吵比賽」，外媒不理解，楊潔篪、王毅之所以在photo call環節作出外交上非常不專業的「表演」，義和團上身駁嘴駁舌，潑皮罵街近半小時，目標觀眾是內地一眾狂熱分子。因為有片有真相，會談開始的photo call是直播，會後消息人士引述會議沒有直播那麼厲害，群眾深信中共強硬反美，振奮人心，令習主席又得分。這種北韓金家王朝外交模式，想不到由中共繼承下來。美方當然也是宣傳高手，《華盛頓郵報》指拜登政府在今次對話當中，已表明了應對中國威脅的信心，並且為布林肯稱中美關係是「21世紀最大地緣政治考驗」的說法訂立基調。記者又認為，前朝特朗普政府的外交風格飄忽，很多人原先都預期拜登政府會恢復傳統風格，但是現時的情況是，拜登團隊對於批評中國和其領導人，並沒有迴避的態度。原來美方敢於批評習近平，已經是拜登政府一大成就！這樣布林肯楊潔篪不是同一陣線嗎，齊齊打嘴炮做show扮做嘢？

大家都擺出了強硬，應付了各自的民意，過去兩年大家各自鼓動群眾擺出對抗姿態，一時三刻恐怕難以轉身。中共利用肺炎及美國政權交替，已經將香港吞下，大抓捕反對派人士，手上人質籌碼眾多，只要繼續拖下去，繼續作義和團式政治表演，為領導人永續執政campaign，美國會有甚麼方法還擊？其實對中共領導人而言，2022永續執政才是他們要下的一盤大棋。反美運動是出於中共民粹政治的需要，猶如當年反蘇修一樣。

劉細良

時事評論員