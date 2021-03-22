武漢肺炎疫情下政府動輒收緊食肆用餐人數，一度將堂食人數收緊至2人一枱，去年更突然全面禁堂食，遭民間大力抨擊後始肯撤招，朝令夕改令飲食業無所適從，禁止晚市堂食逾2個月更是致命傷。

有尖沙嘴食肆負責人直言，禁晚市堂食令生意額暴跌8成，即使業主減租5%，仍要每月補貼15、16萬元，並減少兼職人手、推外賣折扣吸客，他坦言擔心疫情重來，若政府持續禁晚市，餐廳隨時年內捱不住，「每一間都係心血，唔想無情情執咗佢，希望唔好行到呢一步。」

禁晚市 69日只剩2成生意

位於尖沙嘴「食街」厚福街的泰國餐廳「船皇」，負責人Terrance Ip接受訪問時透露，此店屬該品牌第二間分店，19年8月時開幕，當時剛經歷社會運動，遊行期間生意額略為受影響，約跌2成，但都不及武漢肺炎疫情帶來的影響嚴重。

他稱去年初至今，生意最嚴峻可數政府禁止晚市堂食，「最嚴峻係第三波（疫情），無晚市、入座率得一半，69日就只剩得2成生意，（收入）連租金都cover（抵銷）唔到。」該店連銅鑼灣及大埔店共有3間分店，「最嚴重嗰時，每間舖每月要貼15、16萬。」

為開源節流，他曾減少兼職人手，推出外賣8折優惠，希望薄利多銷吸客。幸好至2月中政府終恢復晚市堂食，「（生意額）上返5、6成，回一回氣，租金勉強cover到，但都要蝕。」他稱尖沙嘴人流遠不及從前，缺少了遊客及白領客人，「早排一爆健身群組，生意額即刻下跌。」

「唔想無情情執咗佢，希望捱埋佢」

Terrance透露，業主在疫情最嚴峻時願意減租5%，「好過無，如果按合約精神，其實唔減都得，聽過有業主企硬唔減，亦聽過有業主主動減一半租」。他稱政府推出的「保就業」計劃約幫補6成開支，但「都係唔夠交租，去到舊年11月有飲食業資助，但金額仲少」。

他預料下一波疫情隨時重來，暫未有結束任何分店的打算，「每一間都係心血，唔想無情情執咗佢，希望唔好行到呢一步，希望捱埋佢」。但他直言，若疫情持續嚴峻又再度禁晚市堂食則有結業危機，「應該頂到3個月，唔好蝕得咁甘就得」。

他稱明白防疫需要，但希望政府措施不要「改來改去」，如早前全面禁堂食又隨即恢復，「真係𢯎晒頭」，冀政府能繼續推出資助，否則將有更多餐廳捱不住結業。

蛇王二設零售店只開半年：想話畀熟客知我哋近況

在銅鑼灣波斯富街屹立近40年的老字號蛇王二，去年4月不敵疫情結業。蛇王二前店長羅長熙同年9月在謝斐道開設零售店，只售賣蛇羹及臘味等，不設堂食。但羅長熙稱，該店一開始只簽了半年租約，並於上月底結業，「主要只係做一個冬天，想話返畀啲熟客知我哋近況。」

羅長熙直指，受武肺疫情影響，銅鑼灣高價搶舖風光不再、多條街道吉舖湧現，「30幾年來都未見過，係好多吉舖。」雖然疫情重創各行各業，但他笑言，租金終於回復「人性化」水平，「當日搶高晒啲租嘅元凶，依家全部消失晒。」

他又透露，正在銅鑼灣區物色舖位，「嚟緊都想搵返間地舖開返堂食」，租金較高峯期大跌最少一半，「要睇吓係咩位置、同邊條街，以前可能一個約1,000呎地舖要60萬，依家隨時10至15萬租金。」

記者 鍾雅宜 譚靜雯

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