【本報訊】本港昨有超過10宗初步確診個案，大部份由外地輸入，最少一宗屬本地源頭不明個案，患者是一名71歲男的士司機，間中替假駕駛日更市區的士，其家人及使用同一的士的夜更司機須隔離檢疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會指，該名的士司機與家人居於小西灣邨瑞樂樓，平日間中替假駕駛日更市區的士，該紅的車牌為LE7673，最後一次替假駕駛的士為本月17日，在藍灣半島交更。患者平日大部份時間在家中吃飯，沒有高危活動，本月15日食慾不振，取樣本樽檢測後確診，其家人和駕駛同車的夜更司機須檢疫。張竹君稱，曾乘坐該輛的士的乘客如收到安心出行通知，可進行檢測。

累計99變種個案 沒流入社區

此外，昨日新增四宗輸入個案，其中一宗被列為與輸入個案相關，患者為63歲男子（第11375號），上月15日與家人乘坐CX829由加拿大多倫多抵港，上月16日至本月6日在酒店檢疫，其間同行太太確診，因此本月6日至19日被轉往檢疫中心，至3月19日再取樣本，結果呈陽性，患者本月5和8日檢測樣本呈陰性，並無病徵。

張指，該患者與較早前染疫的太太被驗出帶有N501Y變種病毒，其太太屬英國變種病毒株。該患者入院後，抗體驗出呈陽性，惟他潛伏期在檢疫中心，難以確定是在加拿大或香港檢疫中心染疫，暫列為與輸入個案有關，強調此個案沒走出社區。

另一宗新增輸入個案為第11380號28歲女子，她本月18日乘坐5J273航班到港，翌日在酒店隔離期間發燒，之後確診，驗出N501Y變種病毒株 。至今本港累計有99宗變種病毒個案，37人屬英國變種病毒、88人屬南非、55人屬巴西，餘下個案仍未分類，全部個案均於抵港或檢疫期間發現，沒有流入社區。

另外，政府昨晚刊登強制檢測公告，任何於3月8日至21日期間曾身處中西區巴丙頓道6號格蘭閣超過兩小時的人士，須於3月24日或之前接受檢測。