武肺下多國停飛重挫旅遊業，去年僅357萬人次訪按年跌逾9成。旅發局今交代未來一年計劃，料仍要活在疫情之中，預計最樂觀情況下全年可吸引約960萬人訪港，同時估計未來半年內仍難恢復正常跨境。儘管如此，局方去年仍花約4億元做宣傳等工作，更預計新一年度在未能全面恢復下，再洗逾11億元宣傳及資助業界。

前年大陸客人次大跌逾9成 短期僅重開大陸等短線

去年全球疫情爆發，全年訪港旅客僅357萬人次，按年少9成。旅發局今出席立法會交代年度報告，按數量計，大陸客跌最多，由2019年共4,377萬人次，跌至去年的270萬；以百分比計則越南最多錄97.4%，其次為南韓錄96.2%。報告續指，預計短期內只可能重開大陸、東南亞等短途市場，最快需至第三、四季才有主要市場旅客到訪。

旅發局總幹事程鼎一表示疫情爆發後至今「已經到一個冰封狀態」，指每日僅百餘人到訪，目的主要為探親及必要原因，並形容「不是我哋平時所講嘅正常旅客（消閑客）」。

程鼎一續指疫情之下，去年開支仍錄約4億元，用以「直接資助業界」及「帶動本地氣氛」等。程指，當中一直有向外國宣傳香港，形容活動「都係受歡迎」，認為有8億港元的效益，又指年內不斷舉辦「線上＋線下」活動吸引香港人本地消費。而去年2月《財政預算案》額外撥款超過7億元予旅發局，程指，大部份未用將把餘額歸還。

但報告的新一年度預算中，局方依然劃定短中長期預算，預計年內分3階段洗11.38億元。旅遊界立法會議員姚思榮質疑疫情反覆，旅發局是否應按發展再決定每階段使費。漁農界民建聯議員何俊賢都指旅發局去年使公帑吸引市民「（staycation）都略為有用啦」，但何認為大量店舖同樣倒閉，與其用錢止血，為何不趁旅遊市場恢復前「打掃屋企再接客」，改劃旅遊區道路等以防居民旅客矛盾重臨。熱血公民鄭松泰就斥旅發局早前「用900萬造嗰條（除夕煙花倒數）短片」絕不合理，直言用上如此多撥款反感，憂新一年度中浪費公帑情況再現。

邱騰華：唔係打完疫苗針就可以通關

程鼎一回應指認為疫情期間不能暫停國際宣傳，以維持香港的旅遊品牌。商經局局長邱騰華同意準備通關的宣傳不應暫停，再指注射疫苗會是對恢復旅遊有幫助，但強調「唔係打完疫苗針就可以通關」，但相信對與外國重啟旅遊氣泡討論有幫助。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！