特首林鄭月娥日前表明將快馬加鞭完成北京提出「完善」香港選舉制度立法工作，甚至要求一些立法工作讓路，但對另一些涉及民生的重要議題，即使建制派開火，林鄭避得就避，其中一個重要議題是如何解決失業問題及幫助失業人士。有政界中人指，林鄭明顯無意推新措施應對，有些建制派也對她無視有關問題越來越不滿，「佢（林鄭）好似以為只要中港通關，個問題就會解決，冇諗過解決唔到點算」。

「忠誠廢物」火滾

建制派一直就失業問題「咬住唔放」，早在之前的兩會期間，工聯會會長吳秋北已在《文匯報》以〈為民生謀福祉是「愛國者治港」的必然要求〉為題發文，狠批林鄭月娥愛將、勞福局長羅致光解決失業及幫助失業人士不力，之後建制派在立法會開火，但林鄭始終不肯推出失業援助金。

有政界中人指，雖然近日失業率創17年新高，「但我聽聞有官員分析完數據唔係咁睇，話其實今年1月已冇再大幅惡化，仲覺得即使下次公佈數據再升，應該好快穩定」。他估計這或許是林鄭企硬不推失業援助金的其中一個原因。

即使失業率不惡化，政府也要想方法令失業率下跌，否則被指為「忠誠廢物」的建制派一定不放過林鄭，以示自己不是「廢物」。該政界人士直言，從林鄭近日在立法會的短問短答環節回應劉業強有關抗疫及失業問題，就知林鄭已將疫情、中港通關及失業掛鈎，「佢話如果疫情不能受控，兩地人員唔能夠往來，旅遊業就唔會有起色，國際交往亦會冰封，好難令經濟恢復元氣，更難創造就業，即係話佢乜額外嘢都唔會做，只等疫情好轉」。林鄭講明控疫要市民配合，「即係疫情、失業搞唔掂，最後責任都喺香港人度，又唔關佢事」。

季陶

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