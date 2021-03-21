【本報訊】劏房租務管制研究工作小組早前表明，本月底提交的報告不會建議規管起始租金。全港關注劏房平台認為若僅規管租金調整幅度，業主可趁簽訂新租約時大幅加租，令保障形同虛設，促請政府設立起始租金，並以單位差餉租值150%為上限，同時引入優先續租權。

平台召集人鄧寶山同意需訂立租金調整幅度，建議每次調整上限不應多過10%，並按通脹每兩年調整一次，若遇上通縮則應凍租處理。但他認為設起始租金及規管租金調整幅度，兩大訴求缺一不可，否則業主可趁簽訂新租約時大幅加租，建議以單位差餉租值150%為起始租金上限。

「只監管升幅明益業主」

平台認為依靠現行執法機關規管劏房屬天方夜譚，促政府成立獨立仲裁機制及加設專責部門，加強監管和處理所有租務管制事宜，又指現時輪候公屋時間長達五至六年，建議將優先續租權設定為「2+2+2」共六年，即兩年死約、兩年生約，再加上兩年優先續租權，給予更大彈性予基層，同時保障租客免受逼遷威嚇。

鄧強調租務管制並非新事物，設立旨在保障基層，「如果只係做啲唔做啲，會引來反效果」。他指疫情下基層深受打擊，部份私樓已凍租，但劏房租金卻不減反加，認為現時屬適當時機推行租務管制，重申若租務管制法例不全面將不「收貨」。

對於當局擬成立劏房資訊平台，成員賴建國擔心資訊平台最終只淪「搵屋網」，幫助不大。他說政府聲稱擔心業主或因租管先發制人趕走租客，但小組報告即將出爐，亦未見政府有行動去阻止。

成員陳穎彤表示已有業主表明屆時會再加租，若沒有租管則「變相益咗業主」。她表示，本港過去17年都沒有租管，條例一直向業主傾斜，造成劏房「越住越細越貴越離譜」，現時租管方案只是要求較健康的租務市場，盼小組不要再以私有產權為由拒推租務管制。

運房局早前書面回覆團體時，指要釐定一個業主及租客均可接受的計算方法非常困難，認為設立「起始租金」不太可行。