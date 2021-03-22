公開大學校長黃玉山即將退休，今日（22日）舉行傳媒茶敍話同大家「傾吓偈」。黃玉山話自己關心學生，但被問到對於公大校友黃之鋒、學生鄒家成都在獄中有咩感受時就唔回應，只話自己係「各方面關心學生」。

茶敍上行家當然都好關心推行國安教育嘅問題，不過呢位港區人大代表就多番迴避，話今日係退休前同傳媒傾偈，希望集中返同大學有關嘅事，「有機會先再約一日重點講呢啲」。被問到關於選舉資格審查委員會人選，當然都係唔答。

稱分「紅黃藍」眼光「太狹窄」

但被問到公大將會改名「香港都會大學」，黃校長就好樂意回應，話改名係由校友提出，因為而家個名令人誤會公大只提供遙距教學，所以想改名消除誤解，期望9月初可以用新名。佢仲話自己都好鍾意公大個名，好唔捨得，「都會大學」個名亦都唔係佢投嗰個，但「呢個名可能用用吓都覺得唔錯！」

黃玉山早前被委任為負責評審大學研究資助申請的研究資助局主席。有行家問到研資局係咪染紅，黃玉山話知道只係「某張報紙講」，自己就「淡然一笑」，話呢啲眼光太狹窄，叫大家「唔好分紅呀黃呀藍呀呢啲」，大家都係香港人喎。

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