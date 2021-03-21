入急症室本為求醫保命，怎料延誤醫治失救「等到死」，69歲事主遺下妻子及一對分別16歲及7歲的兒女，四口之家變得破碎。事主雖然年紀不輕，但身體仍算壯健，閒時更會到地盤打散工，家人從無預計他會猝然離世。事隔數月，事主妻子仍然愁容滿面，絲毫不願多談事發經過及心情，只將一紙授權書，連同追查及揭露事件真相的期望，交託到記者手上。

事主同住胞弟黃先生，事發當日一直在醫院陪同候診，他憶述當晚急症室並不繁忙，不理解為何院方無法安排人手查看兄長病情變化，甚至沒有接駁任何監察儀器。奈何自己不諳醫術，只好選擇相信醫護專業判斷，當時唯一能做是為兄長蓋上毛氈，讓他靜候醫生診治，再無打擾。豈料回過神來時，已發現兄長情況急轉直下，不得不高呼求救。

面對至親病危，黃先生當下只想向醫護問清究竟，但被醫生以一句「救人先」拒絕，只好作罷，不再糾纏，免得阻礙醫生工作。但事後醫生僅稱兄長已回天乏術，着家屬安排後事，甚至到兄長遺體火化後，院方都從未交代或跟進事件，亦無呈報死因庭。一眾家屬難免認為院方企圖讓事件不了了之，深感憤怒，「有冤無路訴」。

黃先生坦言，自己向來使用公立醫院的服務，但今次事件嚴重打擊信心，苦笑道「最好買份保險，有事睇私家，冇錢真係唔好病」。當初若然及早救治，兄長或仍有一線生機；如今作出正式投訴，其實亦只為討回公道，勿讓兄長死得不明不白。

記者 何家朗

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