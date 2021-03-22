前年11月理大圍城衝突，警方公佈今早拘捕10名踢保的校外聲援人士。據了解，理大一案行動陸續有來，當日圍城後曾自願登記身份離開校園的人士「全部中獎永不落空」，警隊內部形容為馬拉松式秋後算賬，料曾登記者可能會面臨起訴。《蘋果》正向警方查詢，暫未回覆。

消息人士指 警曾諾18歲以下人士 純在現場不會被起訴

當日有份與警方幹旋營救行動的消息人士透露，當時警方曾承諾，18歲以下登記人士在場也不會被起訴，除非發現該人士「有另一啲事情發生」，則可能會有刑責。但據在場斡旋的人所理解，純粹在現場出現，警方是不會追究，如果全部起訴的消息確實，「就同我哋理解好唔同。」該人士續指，當天在理大有好多不同情況發生，「有啲學生喺裡面補習，有啲去睇展覽，當然都有啲係好關心呢件事（反送中），種種情況都有。」據他們所知，帶走的人士中暫時沒有人因為純粹在現場、或身處理大時有其他事情出現，而經登記後離開遭受起訴。

11.18警告動武強攻學校

2019年11月，大批示威者佔領理大並在附近設路障圖發起三罷。11月17日傍晚，警方封鎖理大一帶重重圍困校園示威者，令事件急轉直下，大批市民湧至附近盼作營救，校內的人則想盡辦法離開，包括天橋游繩，甚至爬地下污水渠道。

翌日下午，警方警告動武對付示威者及考慮強攻學校，令多名政教界人士介入與警方斡旋，包括教育界前議員葉建源、港大法律學院首席講師張達明、前立法會主席曾鈺成、前監警會成員鄭承隆、前理大學生會長黃俊瑯、前財政司長政助羅永聰、立法會議員田北辰及一批中學正副校長及老師等，協商讓他們帶領示威者離開。

容接走18歲以下學生 警曾稱保留追究權

同日晚上，警方同意特別安排指定位置容許上述人士接走18歲以下未成年學生，警方不作即場拘捕，但有拍照和登記身份證資料，稱保留追究可能；18歲以上人士則即時以涉嫌暴動罪拘捕。不過當晚有份斡旋的前立法會議員許智峯留守校園兩晚，亦沒有即場被捕。

警方於29日正式解封理大，公佈在事件共拘捕1,377人，包括從理大離開的810人；另登記了318名未成年人身份。理大校長滕錦光則指從理大和平離開的示威者有逾1,100人，當中300多人是中學生，只有46人為理大學生。

李家超曾指理大「自首者」會以暴動罪拘捕

保安局局長李家超曾表示，離開理大「自首者」會以暴動罪拘捕。翻查資料，有當日登記後順利求醫並離開的示威者事後出境時報稱遭阻撓，被警方當場以暴動罪拘捕。

另一名當日經救護車離開的人士則透露，自己事隔一年後，警察致電通知須「協助調查」，但抵警署後即改口要控告他「參與未經批准集結」，甚至不排除改控「暴動罪」。

今年2月警方於凌晨拘捕12名理大被困人士，指控他們在校內參與暴動。另有一男一女從校內離開時分別被搜出藏有士巴拿及膠索帶，被控管有工具意圖作非法用途罪，本月初獲控方同意撤控，各獲准自簽2,000元、守行為兩年。

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