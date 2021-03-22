內地出生的產品包裝設計師，前年8月5日全港大三罷當日在黃大仙龍翔道堵路現場站在示威者前線，向防暴警揮舞雨傘及投擲頭盔，其後欲拾起催淚彈殼企圖掟回警方時被捕。事件中一名督察被人用彈叉鋼珠射爆門牙。設計師被控暴動罪，上周臨開審前承認控罪，法官陳廣池指暴動刑罰不能單看個別參與者的行為作判斷，必須考慮被告所協助的那群人的所作所為，又指「一個人犯事並不是一人當，而係整個家庭、所有深愛犯案者嘅人都要承擔。」考慮到被告獲家人強大支持重新做人，酌情減刑，終判即時監禁3年9個月。

男被告李澤霖（34歲）上周認罪後還柙，他今早由囚室步入犯人欄時，向公眾席數人點頭，包括一名年長女親友。被告聽判時表現冷靜，微微向天仰望，聞判一刻點了一下頭。散庭時，公眾席多人向他高喊「頂住呀！」「照顧好自己！」作鼓勵。被告上周承認於前年8月5日，在黃大仙龍翔道與其他身份不詳的人參與暴動。

在前線與警對峙對他人有帶頭和示範作用

法官陳廣池今判刑指，被告當日參與暴動有一定裝備，包括穿黑色T恤，背囊內攜有黑色頭盔、灰色T恤、兩層物料手套、強力活性碳口罩等，亦有急救用品。他身材較高大，在示威者前線與警方對峙甚至攻擊警察，對他人有帶頭和示範作用。觀乎群眾數目及暴動範圍，法官形容警方當時有點以寡敵眾，又指根據示威者的裝束及有人帶備彈叉和彈珠作射擊，顯示暴動罪行非即場突然發生，而是有預先計劃。

法官引述梁天琦案上訴案例，指判詞一針見血指出香港奉行並尊崇法治，若公共秩序和公眾安寧受暴力破壞，社會很容易陷入無法無天狀態。陳官認為，不可只據個別參與者的行為來就暴動罪行量刑，必須考慮犯案者協助的那群人的所作所為，大力阻嚇陪同或聯同其他人、務求以暴力作出大規模破壞的人。

法官用了不少篇幅複述被告父母、太太及親友的求情信內容，其後明言之所以複述這麼多，原因是「一個人犯事並不是一人當，而係整個家庭、所有深愛犯案者嘅人都要承擔。」他指被告在自己求情信中請求親友原諒，若此說法真誠，便是被告悔疚的表現。

父親撰信指對兒子犯法感心如刀割

辯方早前求情曾希望法庭以監禁5年作量刑起點；法官今指，對比2016年的暴動事件，2019年暴動事件的深度和闊度都更深更廣，2019年暴動事件之頻仍，至少對香港而言屬史無前例，判刑須有阻嚇作用才符合公眾利益。法官終以監禁5年半作量刑起點，因被告在開審前才認罪，僅獲四分之一刑期扣減，另因被告獲父母及太太強大支持，以重新做個守法的人，酌情減刑4個半月，總刑期45個月。

據法官庭上所述，被告父親在求情信中表示從沒想過要向法庭寫信，稱兒子善待老人，對他犯法感到心如刀割，亦非常錯愕和失落。父親稱，犯法後接受懲罰是公理，但反問私下又會有哪個父母忍心看着兒女承受牢獄之苦。父親對事件感到悲酸，指兒子犯法入獄的印記，需要用餘生的汗水去不懈洗擦，對兒子已是很大懲罰，希望法庭從輕發落。母親信件亦指被告入獄受煎熬，已是很大教訓。

高級督察門牙骨折

案情指，警方就當天在黃大仙廣場舉行的集會發出不反對通知書。及至下午3時，約300名示威者衝出龍翔道行車路面，以圍欄、鐵馬及膠欄等堵路，馬路上亦有正在焚燒的垃圾桶。警員於15分鐘後到場，沿龍翔道驅散示威者和設置封鎖線。示威者則向警員爆粗，又投擲雨傘、磚頭、頭盔等硬物，並用彈叉向警員射鋼珠。警員曾警告示威者返回行人路，惟不獲理會。

警員掃蕩期間，約20至30名示威者衝向他們，以雨傘及磚頭等硬物攻擊，導致戴頭盔的警員8826眼眉附近及小腿受傷，現場指揮官、高級督察黃家倫則被鋼珠射中口部受傷。控方指稱，當時被告站在衝突前線，不斷與其他示威者將地上雜物擲向警方，又不斷揮動手中雨傘攻擊。

此時警方見己方人數不及示威者，一度撤退，其間警長3800向示威者投擲手擲催淚彈，彈殼落在被吿面前。被告彎身拾起彈殼，以圖掟向警方之際，警員5881等多名警員衝前制服被告。其間被告掙扎，與警員雙雙倒地，被告臉部及手腳受傷。及後被告遭警員以涉嫌襲警罪名拘捕，警誡下保持緘默。

高級督察黃家倫及警員8826事後送院求醫，黃的門牙骨折和鬆動，嘴唇黏膜有約1厘米傷口，嘴唇也有0.5厘米擦傷，需要注射抗破傷風藥物，轉介牙醫進行護理。警員8826則證實眼眉有1厘米乘1厘米的腫脹，小腿有2厘米乘2厘米擦傷。

【案件編號：DCCC933/19】

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