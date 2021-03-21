【本報訊】47名因參與初選被控串謀顛覆國家政權罪的被告中，36人遭未審先囚。牆外懷憂，但牆內絕無喪志，岑敖暉昨向街坊發送獄中書簡，苦笑稱或至少數年未能與街坊見面，但自言「頂得順」。

身處赤柱監獄的荃灣區議員岑敖暉，其社交網站昨發佈岑給街坊的親筆獄中書簡，曾自嘲「小學雞」字體的他稱，相信見過他寫揮春的街坊是「世界上最睇得慣雞體」的人。他自言對獄中規律生活迅速適應，平時有運動，亦會讀書、讀報、讀信和寫信。

囚友為尹兆堅保釋祈禱

岑坦言早於政制局長曾國衞表明他及其他區議員將被DQ，已知將要跟街坊道別，「只是想不到數天後便遭正式落案起訴，身陷囹圄，估計至少三至五年內都不會跟大家見到面」。他指事件對街坊士氣打擊很大，想親口跟街坊說一句自己「絕對頂得順」，又相信短期內海濱區不會有新區議員，寄語街坊「自己社區自己救」。

民主黨主席羅健熙與前立法會議員張文光昨到荔枝角收押所探望尹兆堅，羅指尹轉吃私飯後「個人又漲返少少」，狀態不錯，正準備周二保釋覆核；張文光指尹兆堅「睇書睇得好快」，一晚看畢張所著的10萬字旅遊書。與尹同倉的不少外籍人士均為他祈禱保釋成功，「泰國、越南嘅人用佛教嘅方法為佢祈禱，巴基斯坦就用穆斯林嘅方法，仲有印度嘅錫克教，牧師、樞機又嚟探佢。」

梁國雄妻子陳寶瑩指丈夫精神不錯，但閱報得知中國民運人士許志永女友李翹楚被捕卻身陷囹圄無法聲援，感到「心悒」，梁亦指收押生活沉悶，只在放風時見到范國威，說起往事如2011年五區公投。

余慧明父親及丈夫許先生昨到羅湖懲教所探望，許指余每日努力回信，惟獄中每天可寄出信件有限，冀市民耐心等候。