【本報訊】網上昨流傳一幅照片，顯示一隻寵物兔被人放在籃子內，置於香港迪士尼樂園門口，但籃子貼有「不是失物，兔兔主人在迪士尼」字條，疑有人因不能帶兔子入園，將牠暫放門外。事件惹來網民熱議，有人批評寵物兔主人有虐待動物之嫌，女主人昨拒回應。愛協譴責主人，指應顧及寵物安危。

稱「真相越辯越明」拒回應

據悉，前日下午4時許，遊人在迪士尼樂園近入口處涼亭，發現有人遺下一個籃子，裏面有一隻灰白色兔子，籃子上夾有一張字條，指兔子不是失物，還留有聯絡電話。不少遊人圍觀，更有人拍照後上載互聯網。相片昨在網上瘋傳，網民紛紛留言，指摘兔主人根本不應帶兔子到迪士尼。

有網民指：「有冇諗過隻兔喺陌生環境有幾驚，噚日又熱又曬，根本係虐待動物，無愛心唔該唔好養小動物，害人害己。」不過，也有網民從其他網站發現，兔主人其實相當愛錫兔兔，經常帶兔兔出街，又開專頁定時上載兔仔生活照，分享點滴。

本報昨聯絡到寵物兔女主人，但她指「真相越辯越明啦，我唔想回應喇」。根據迪士尼樂園網頁資料，遊客不能攜帶動物（輔助犬除外）、危險或有害物品、武器、含酒精飲品或任何非法物質等入園。樂園發言人稱，最後涉事遊客領回兔仔，職員亦提醒對方不能攜帶物品的事項。

愛協譴責主人不負責任，又指寵物兔並不適合被帶到人多聚集的地方，不但有可能被行人誤傷或嚇到，亦有可能被其他戶外動物襲擊。在任何情況下主人必須為其飼養的寵物安危負全責。