前年11月警方圍堵理工大學期間，一度派遣俗稱「飛虎隊」的特別任務隊警員，到校園附近的香港歷史博物館內觀察情況，其間網上瘋傳兩張飛虎隊員在館內執勤的背面及側面照片，警員隨即以行蹤曝光為由終止行動。事後協助飛虎隊員在館內視察的博物館職員被指是影相者，被控阻差辦公罪，案件今在九龍城裁判法院開審。涉案飛虎隊員接受盤問時同意，一般人難以單憑涉案相片認出他與拍攝地點，被告當時也沒有阻礙警員觀察，惟強調飛虎隊秘密執勤是共識，而他曾向被告表示不希望街外人看見警方執勤。

控罪指，被告陳志華（44歲）於前年11月17日在尖沙嘴漆咸道南香港歷史博物館內阻撓正當執行職務的警員A。法庭早前應控方申請，頒令將警員A、警員B、警長C及總督察D匿名。

館方職員聲言有人撬開館內停車場閘門

隸屬特警組的警員A今庭上隔著屏風作供稱，當天下午3時許與警長C及警員B到達歷史博物館，以觀察在理大校園外及科學館一帶聚集人士的情況。警長C聲言「警察做嘢」後，獲一名身穿白色保安制服的職員帶到3樓某樓梯。警長C指示A觀察街外情況，隨後帶同B到天台尋找其他觀察點。

A供稱，該處可看見部份理大校園、科學館道及暢運道，雖然部份街景被樹木阻擋，但仍是合適觀察點。不過，A在一會後發現該處的玻璃面積頗大，擔心遭街外人看見執勤情況；惟A從在他身後、身穿紫色上衣的被告口中得知，該塊玻璃是茶色，街外人不會看見警方。

不久，A在被告帶領下到另一條樓梯作觀察，認為該處能更清楚看見暢運道，更適合作為觀察點，遂欲向警長C報告。惟A接獲通知指，警員在館內的觀察已經曝光，「俾人影咗相，並且發佈上網絡上面，俾人瘋傳緊」。

警長C亦表示觀察點已暴露，警方任務遭到妨礙，而該處較接近理大，對同袍構成一定危險，加上有館方職員聲言有人撬開館內停車場閘門，於是表明終止勘察行動，並指示各人登上裝甲車。

A供稱，當時他看手機，得悉WhatsApp群組上流傳兩張照片。他自言憑藉對警隊裝備的認識，「一眼就知係自己嚟」，是他在博物館內作觀察的情況。他亦稱，案發前不曾身穿制服到博物館內執勤。

訓示沒提及進入歷史博物館屬秘密行動

辯方盤問指，警長C向A的訓示內容中，沒有包括進入歷史博物館一事屬於秘密行動，A答稱的確不包括。辯方隨即指，A因而沒向館方職員表明行動屬秘密進行。A則稱其隊伍的任務全都是秘密進行，「呢個係我哋嘅共識嚟」，又強調曾問被告，街外人博物館觀察點的玻璃可否看到內裏情況，亦稱被告也得悉他的身份。

辯方又問A，一般人看見涉案兩張照片、是否不會認出相中人就是他，A表示：「應該唔知係我。」辯方再問，他人單憑相片是否不知道在何處拍攝。A答稱普通人不會，惟博物館職員及A本人會知道。

辯方亦盤問A指，被告與他一起期間是否盡量配合A的要求，A供稱被告有回答他的問題。辯方指被告沒有阻礙A進行視察，A也同意。

辯方再指，警方當天終止行動，是因為行動曝光阻礙同袍觀察以及令他們有危險所致，而非包括被告在內的任何人妨礙警員進行觀察。A不同意此說。盤問下A亦稱，翌日凌晨曾回到博物館內執行其他任務。

案件下午續審。

【案件編號：KCCC1122/20】

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