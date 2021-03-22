向來畫功了得嘅新民主同盟范國威（Gary），目前喺荔枝角收押所還柙期間，不忘苦中作樂，早前喺寄畀佢FB小編嘅書信中就夾附一張圖畫，分享自己還柙期間日常程序，包括每日一小時的康樂活動或運動（俗稱放風或行街），可以喺天台一個巨大鐵籠內散步或者跑步，亦有囚友選擇吸煙或吹水。

Gary話，今個月13日放風期間，同場嘅「長毛」梁國雄就攞咗本《痠痛拉筋解剖書》出嚟，佢估計係毛哥朋友因為知道毛哥經常腰痛，而送畀長毛。

最終佢就同毛哥一齊跟住書本列出的拉筋動作一齊練習，因應動作難度，先後做咗轉背式站姿操、延伸背部的跪姿操、拱背式跪姿操、仰躺式轉膝操、轉背式跪姿操，形容：「做完全身大汗，希望能夠舒（紓）緩毛哥腰部痠痛。」

寫信給36人信件收集點

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

鄒家成：荃灣郵政局郵政信箱1342號

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

余慧明：尖沙咀柯士甸路20號保發商業大廈1603室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓﹙民主黨總部﹚

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下(近H座)

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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