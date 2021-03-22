荃灣光榮冰室表示，今日（22日）有員工被指用膳期間沒有佩戴口罩，被食環署人員勒令禁晚市堂食3日，限2人一枱。

光榮飲食Facebook的帖文指，有荃灣分店員工用膳期間，被執法人員指他沒有佩戴口罩，勒令餐廳未來3天晚上6時至凌晨4時59分禁堂食，其餘時間堂食限2人一枱。帖文又提到，執法人員當時未有巡查毗鄰的「藍店」，質疑對方針對食肆政治立場，又質問「可唔可以表現（演）一下戴住口罩用膳？」

有荃灣光榮冰室員工接受《蘋果》查詢時表示，今午一名廚師在餐廳後欄進食時，突然有食環署人員進入店內，直指該廚師沒有戴口罩，違反食肆防疫規例。當時冰室員工曾向食環署人員解釋廚師正在用膳，惟對方未有接受其解釋，並發出告示，要求餐廳禁晚市堂食3日。惟該員工未有再透露更多詳情，又稱會交由負責人再回應。

食環：員工製作食物時無戴口罩

食環署回覆查詢時表示，食環署人員今日巡查位於荃灣兆和街一帶食肆，發現兩間餐廳內有員工製作食物時沒有佩戴口罩，違反法例第599F章的防疫規例，已即時作出檢控，但未有澄清該員工是否正在用膳。兩間餐廳明日（23日）起，晚上6時至凌晨4時59分禁堂食及限2人一枱，為期3天，以減低傳播風險。

涉事的兩間餐廳為光榮冰室及富都茶餐廳，記者晚上致電富都茶餐廳查詢，但接線員工表示，全店員工剛剛換更，對事件毫不知情。

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