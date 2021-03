「港版國安法」加上大搜捕民主派,國際對香港信心漸失,擔心香港法治受損。有指外資紛紛撤離,政務司司長張建宗接受外媒訪問時堅稱,在本港撤資的公司會後悔,並指他們將會重回香港(Those who leave Hong Kong will regret it, they will come back)。

張建宗接受英國《金融時報》訪問時指,香港法官現時就職須作的司法誓言,在中央政府眼中已「足夠」,強調政府不會修改以普通法為基礎的法制系統,又強調香港仍是「稅務天堂」,「可以肯定的是,香港的稅率很低,外國投資者不必擔心」,又指香港在與大灣區融合的幫助下,將能擺脫經濟困境。

國家副總理韓正月初在全國兩會時與港區人大代表會面,提出要解決香港住屋問題,指「解決這個問題難度是很大的,但總要有解決開始的時候」,張建宗在訪問中承認,北京已指示特區政府將更多重點放在草根及低收入人士身上,他說政府會努力解決住屋、土地及貧富差距等難題(We will crack the hard nut, the hard nut is housing, land, the wealth gap and so forth),並指收窄貧富差距措施並不涉及增加稅收,形容現在不是「修補」稅制的合適時機,但形容在新環境下,「一些既得利益可能要妥協」(some vested interests may have to compromise)。

特首林鄭早前接受鳳凰衞視訪問時已透露,獲中央支持處理房屋土地問題,指隨着完善香港選舉制度,以及中央會在不同方面都支持特區政府解決「老大難」的房屋問題,「未來解決房屋問題應該會好一點」。

