「港版國安法」加上大搜捕民主派，國際對香港信心漸失，擔心香港法治受損。有指外資紛紛撤離，政務司司長張建宗接受外媒訪問時堅稱，在本港撤資的公司會後悔，並指他們將會重回香港（Those who leave Hong Kong will regret it, they will come back）。

張建宗接受英國《金融時報》訪問時指，香港法官現時就職須作的司法誓言，在中央政府眼中已「足夠」，強調政府不會修改以普通法為基礎的法制系統，又強調香港仍是「稅務天堂」，「可以肯定的是，香港的稅率很低，外國投資者不必擔心」，又指香港在與大灣區融合的幫助下，將能擺脫經濟困境。

國家副總理韓正月初在全國兩會時與港區人大代表會面，提出要解決香港住屋問題，指「解決這個問題難度是很大的，但總要有解決開始的時候」，張建宗在訪問中承認，北京已指示特區政府將更多重點放在草根及低收入人士身上，他說政府會努力解決住屋、土地及貧富差距等難題（We will crack the hard nut, the hard nut is housing, land, the wealth gap and so forth），並指收窄貧富差距措施並不涉及增加稅收，形容現在不是「修補」稅制的合適時機，但形容在新環境下，「一些既得利益可能要妥協」（some vested interests may have to compromise）。

特首林鄭早前接受鳳凰衞視訪問時已透露，獲中央支持處理房屋土地問題，指隨着完善香港選舉制度，以及中央會在不同方面都支持特區政府解決「老大難」的房屋問題，「未來解決房屋問題應該會好一點」。

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