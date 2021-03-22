英國藥廠阿斯利康與牛津大學共同研發的武漢肺炎疫苗，早前傳出有人接種後出現血栓等症狀的消息，遭歐洲多國緊急停用。風波未息，藥廠公佈在美國的第三期臨床數據，整體有效率為79%；只計65歲或以上群組，亦達80%。惟今次數據尚未超過上一輪公佈的最高82.4%，藥廠維持早前建議，指相隔最多12周才打第2針的效果最好。

藥廠稱數據證明疫苗對長者有效

阿斯利康在美國的第三期臨床試驗，招募32,449人，當中141人是武肺患者。他們按2對1比例，分成實驗組及對照組，實驗組會接種1或2針疫苗，每針統一相隔4周。

試驗的整體有效率為79%，略高於上一輪研究收集英國、巴西及南非收集數據得出的76%有效率。進一步發現，65歲以上群組的有效率，亦達80%；藥廠表示，今次有近20%參與者（約6,480人）為65歲以上，其中約60%（約3,890人）有糖尿病或心臟疾病等高危因素，證明疫苗對長者有效。

建議相隔最多12周再打第2針

藥廠指出，上一輪數據已發現，兩針相隔期越長，有效率越高，相隔12周達最高的82.4%；今次實驗每針統一相隔4周，數據沒有超越上一輪結果，換言之維持相隔周期多於4周、最多12周的建議，提升有效率之餘，也讓更多人有機會接種。

藥廠生物製藥研發部副行政總裁Mene Pangalos表示，會將數據提交美國食品及藥物管理局（FDA）審核，有信心其疫苗仍能在控疫方面扮演重要角色。

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