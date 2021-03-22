全國人大會議早前通過「完善」香港港選舉制度，建議立法會議席由目前的70席增至90席，令人關注現有立法會大樓開會及議辦等地方是否夠用。立法會行政管理委員會今早會議曾討論相關問題，據知已向秘書處提出研究擴建方案，如為召開大會的會議廳及內會與財委的會議室加設座位，而如何解決議員辦公室地方不足的問題，也要一併研究。

擬租立會旁中信大廈

有消息指，若短期內無法解決擴建以致有足夠地方開會及辦公等問題，立法會或會在附近商廈租用地方，供部份議員用作臨時辦公室，有指立法會大樓對出的中信大廈是可以考慮的地點，因為只要經過天橋就可快速直達。

另有傳媒引述立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，據知立法會大樓的地基可以應付更多樓層，向上增建是考慮方案之一。

目前立法會大樓共有10層，第4層開始是行政人員使用的辦公室，第5層為會議室及咖啡室，第6至第10層用作議員辦公室。

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