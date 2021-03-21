【本報訊】早前終審法院非常任法官、英國最高法院院長韋彥德在英國聽證會中稱，若不能憑良心服務就不會出任香港法官。終院非常任法官包致金昨被問到韋彥德言論時指，英國法官應否到香港法院工作是「政治爭議」，法官不應捲入，形容有關情況屬不幸，稱自己無意離任。包致金提及他之前提過傳媒是法治的守衞者，但近日想法有變，認為自由媒體對法治有更多功能，可說是法治一部份。

指自由媒體彰顯法治

73歲的包致金昨上午與女兒到鴨脷洲體育館接種復必泰疫苗，他被記者問到韋彥德言論時形容是不幸，不想見到這些爭議，強調法官不應介入，他沒有打算離開司法機構，他對司法機構有很大信心，無懼之後事態發展，並指不論外界是否信任法院，他覺得最好還是在法庭內盡力做好本份。

被問會否如韋彥德所言，日後情況去到一個臨界點，令他及其他法官都無法繼續在香港擔任法官，包致金認為，理論上不只香港，任何司法管轄區的法官，都面對有一個臨界點不能再繼續擔任法官，但他不信香港會走到這一步。

包致金又提及，他曾認為傳媒是法治守衞者和保護者，但最近想法有變，認為傳媒功能多於此，他相信傳媒是法治一部份，新聞自由不僅有助維護法治，自由媒體出現，更是法治得以彰顯的證據。對於政府早前多番強調香港沒有三權分立，包致金指討論三權分立時，很多人有就三權分立定義達成共識，他從不覺得香港缺乏權力分立元素，又舉例指香港有司法獨立、行政與立法分開等。

對於包致金昨指自由傳媒的存在是法治彰顯的證明，社會學學者、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指出，傳媒一向是第四權，制衡行政、立法和司法的權力運作，自由的媒體可以發揮其功用，但香港現實是傳媒管理層自我審查、機構歸邊，內容被操控，相信土生土長的包致金法官深明若新聞自由受損，「例如一啲唔公平嘅裁決唔准報道」，「都唔使大法官，正常人都會感到危機」。