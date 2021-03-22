本港疫苗接種計劃上月26日開始，早於上月22日行政長官林鄭月娥率領一眾司局長，以及行政立法會建制派議員打「科興第一針」，上演「政治show」表忠，當中不乏已屆7旬高風險者。林鄭事後稱感到「非常興奮」，又多謝中央政府支持，惟網民發現林鄭等人使用的並非科興常見的預充式針劑，令人質疑並非科興疫苗；事後政府發文闢謠，港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，科興疫苗有兩款包裝，估計有關方面特別為「呢啲尊貴人士」安排了「感覺上冇咁痛」的多劑量樽裝，配上針口直徑較短的胰島素幼針注射。

事隔一個月，7人接種科興後死亡，1人危殆；1人接種復必泰後離世。今日（22日）林鄭再率多名司局長、行會非官守議員在政總接種第二劑疫苗，惟新聞稿未有註明是否接種科興。專家曾指接種第二劑疫苗副作用更厲害，且林鄭等人今次是否續用幼針亦成關注點。《蘋果》適時會現場直播。

直播連結：

《果燃台》

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曾鈺成官涌體育館接種科興

另外，前立法會主席曾鈺成今早在其facebook專頁發帖，標註自己在官涌體育館接種科興疫苗，並上載多張打針照片。年屆73歲的他打針時面帶笑容，又稱自己曾接受通波仔手術，事前已諮詢心臟科醫生意見，認為他情況適合接種疫苗，接種前亦已細閱相關資料。翻查資料，

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