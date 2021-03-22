【本報訊】香港選舉制度如何閹割，本月底有答案。新華社昨晚發稿指人大常委會將於下周一、二開會，議程包括審議修改《基本法》附件一、二。時事評論員劉銳紹指，北京為求趕及年底前完成特首選委會改制，正加快走過所有程序，但他指即使北京閹割香港選舉，仍不會停止對香港的打壓。

評論員︰打壓不會停止

人大常委會法工委發言人臧鐵偉在新聞稿指，昨午召開的人大常委會委員長會議，決定人大常委會將於本月29至30日在北京舉行會議，並建議審議修改香港行政長官及立法會產生辦法，並稱要「完善」香港選舉制度，確保「長治久安」。早前有網媒報道，人大常委會將於4月11及12日加開會議，而全國人大常委譚耀宗昨稱未聽聞4月開會。

劉銳紹指，毋須估計會否加開會議，即使3月會議未有結果，亦不反映北京遇上內部阻力，或只是法律條文未預備好，「唔係唔想搞，只係隨心所欲，所有程序佢話事」。事實上若政府要年底前重推選舉，涉及法例修改及選民登記工作龐大，劉認為時間非常急，3月底才開人大常委會，「以佢哋思維嚟講都算慢，但法律條文嘅程序一定要走過」。劉又認為，即使北京閹割香港選舉，仍會感到「牢處未算牢」，北京會擔心港人反彈，以及「外部因素」，對港的打壓不會停止。