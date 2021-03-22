【本報訊】科大學生周梓樂逝世兩個月當日，網民在將軍澳尚德邨舉行悼念活動，區議員助理持圓藤盾到場視察，遭警員要求他離開。警員聲稱助理不但反問「咩呀！你揸武器就得！我揸武器就唔得」，更用圓盾撞警及向警胸口批踭，最終起訴他襲警罪。案件昨開審。辯方指現場混亂，且有警員踢被告及用圓盾壓被告，被告手肘意外碰到警員。

警員17311鄭皓瑋供稱，去年1月8日晚，他抵達尚德邨尚真樓對開，看見有示威者向警方叫囂，遂喝令眾人離開；惟當區區議員李嘉睿的助理、即被告葉嘉榮（28歲）拿着圓藤盾行近。鄭向被告宣佈：「我𠵱家拉你非法集結！放低盾牌！」但被告反駁指為何不可攜帶武器。鄭續稱被告其後用盾撞他的腰，繼而向他胸口批踭，其間不斷掙扎，用手推他。即使被制服在地，被告手仍不斷郁動企圖逃走，同袍向被告噴胡椒噴霧。

指僅到場助被捕市民

辯方盤問指，當晚有市民被捕，被告只是到場了解情況，而被告比鄭矮，根本不能如鄭所言向他批踭；且當時情況混亂，事件在短時間內發生，鄭的圓盾壓到被告背部，另有警員踢被告，被告手肘才意外接觸鄭胸口。鄭皆不同意。

鄭承認辯方呈上的兩段新聞片段均看不到被告意圖逃走及推撞畫面，但認為「佢手郁，我覺得係意圖想走，可能佢動作幅度細先影唔到」。

裁判官莫子聰裁定案件表證成立，被告不作供，今傳召品格證人作供。

案件編號：KTCC1961/20