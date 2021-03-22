2012年DR醫學美容事故轟動全城，3名女顧客接受CIK細胞（細胞因子誘導的殺傷細胞）療程後，一死兩傷。8年後負責療程的醫生麥允齡終被裁定誤殺罪成，但同一時間竟有醫生秘密聲稱，可由深圳運送細胞到港，以相同療法為病人治癌。《蘋果》聯同癌症患者一同「放蛇」求診，直擊醫生推銷天價療程。

記者 朱潔玲

記者起初以癌症患者朋友身份直接致電診所預約，但想要看症也得先過數關。首先病人需經一位人稱「路姑娘」的護士「審查」，路姑娘由病人病歷，至得知診所的途徑也問得相當仔細。掌握病人一定資料後，才漸漸透露相關療程內容。她向記者介紹NK細胞（自然殺手細胞）療程，指對癌症病人非常有效，又大讚療程沒副作用，整個過程「好舒服，好似吊完一支鹽水咁就走」，甚至稱有健康市民為保健而到診所注射NK細胞。不過當問到醫生名稱，她隨即拒絕，又要求保密療程內容，不要在網上留言。直至記者提供相關醫療報告，約實診症時間，才將醫生名字和地址告知。

記者之後聯同癌症患者一同「放蛇」求診，卻見診所招牌叫「完美美容」。門外寫着主診的楊斌醫生更非腫瘤科，而是老人科醫生。內裏環境比一般診所豪華，有多個房間，更設化妝枱等美容設備。

登記後，楊醫生首先檢查病人過去病歷，之後稱可提供數個治癌方案，其中「層次最高」的為免疫細胞治療。療程聲稱是透過抽取他人臍帶血中的NK細胞或CIK細胞，回輸到病人體內，攻打病人的癌細胞。他形容療法適用於所有實體癌和非實體癌，不用先進行配對；而且病發早期進行的話更有機會根治，強調「冇咩副作用，只係貴」。原來一個療程雖然分4次回輸，但40萬元治療費用則須一次過繳付，中途有任何意外也不能退款，更不保證有成效。

雖然DR集團負責醫生麥允齡被判刑，只是數月前的事，但楊醫生毫不忌諱，更一度主動提起DR美容誤殺案，形容事件純屬不幸，反因DR事件令有關技術在港停滯不前。他又強調進行相關療程並沒違法，只是因為香港沒有醫生進行，所以不是公認的醫療程序，「無所謂合唔合法」。

所謂NK細胞和CIK細胞，其實都是人體內的免疫細胞。不過根據衞生署紀錄，現時本港並沒含有NK細胞或CIK細胞的註冊藥劑製品，那這些細胞從何而來？原來細胞經內地進口，楊醫生指過去會推介病人到內地分店進行療程，但礙於疫情，現只能以陸路將細胞貨運到港。他自信表示細胞由「信譽良好」的實驗室培植，更聲稱「有啲中央背景」，即使在內地也非人人可接觸到，但不願透露實驗室詳情。

直至記者一再表示擔心細胞含菌量，楊醫生才緩緩開出細胞報告，讚細胞有齊「出世紙」，到港後亦毋須再用儀器檢查品質，只用「基本受過訓練嘅常識去判斷」便可。根據報告，負責培植細胞的公司叫「深圳市中佳生物醫療科技」，去年9月才於國家藥品監督管理局就培植NK細胞備案，但未有就CIK細胞備案。

而無論香港抑或內地，細胞進出口均受嚴格監管。根據《進出口條例》，進口藥劑製品都必須得到衞生署簽發的進口許可證，但衞生署卻表示沒就相關產品簽發進口許可證，換句話說，NK或CIK細胞很可能是偷運到港，隨時觸犯《進出口條例》。

近年免疫細胞治療成為熱門話題，近月亦有不少本地患癌藝人眾籌，表示希望接受免疫細胞治療。雖然以回輸NK細胞或CIK細胞治癌，都屬免疫細胞治療之類，但當中其實只有CAR-T細胞治療，有較多研究數據支持，並獲衞生署註冊，而且也不是所有癌症通用。至於以NK細胞或CIK細胞治癌，其實仍屬實驗階段，一直未有國際大型研究數據支持其成效。

港大醫學院教授陳志峰指以上療法非正規醫院認可的療程，有關行為並不符合醫學道德和科學鑑證。他解釋醫學界對臍帶血是否一個最好的免疫細胞仍有很大疑問。加上若是以異體細胞回輸，也必須先經過篩選，確認捐贈者和接受者部份因子相配。他強調細胞必須經高規格的實驗室處理，整個治療過程亦要受嚴格監控及得到認證，並非隨便一間診所便可進行；否則或會如DR事件般，出現細菌感染或抗宿主反應，嚴重者可致死亡。

其實自2012年DR美容事件發生後，政府已於同年成立私營醫療機構規管檢討督導委員會檢討法例，包括進一步規管CIK細胞治療等先進療法，但直至2019年才完成條例起草和諮詢，交立法會審議。現時將NK、CIK細胞等先進療法製品納入藥劑製品監管的《2020年藥劑業及毒藥（修訂）條例》，雖然已於去年7月獲立法會通過並刊憲，但為了讓業界適應新規管架構，條例的正式實施日期，尚要待刊憲後約一年，由食物及衞生局局長再以憲報公告。陳教授斥相關人士是利用法例的空窗期，以及病人的假希望賺錢。

記者之後多次以傳媒身份到診所找楊醫生，他均拒絕回答質疑。隨後僅透過電話表示：「基於醫生與病人之間的保密原則，本診所和醫生不會作出任何回應和訪問，謝謝！」翻查資料，楊斌醫生除了在「完美美容」，亦有在多間醫療中心駐診，更與負責跟病人接頭的「路姑娘」路婉儀護士同為關護長者協會理事。而「完美美容」則由李慧賢，以及賽車大王馬漢華太太李慧敏持有，於深圳還有3間分店，提供多項醫學美容服務。

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