本港失業率在疫情影響下攀升至7.2%，本地市場欠就業機會，港府則力谷年輕人「送中」工作。《施政報告》去年提出斥資逾4億元推出「大灣區青年就業計劃」，資助企業聘請本地大學畢業生到大灣區工作。勞工處今於旺角麥花臣場館舉行招聘博覽，參加僱主約有20間企業，包括羅兵咸永道、中國銀行、渣打銀行、香港中華煤氣等，提供過百個於大灣區內地城市工作的職位，薪酬由18,000元至30,000元不等。就業計劃招聘對象為2019至21年獲頒學士或以上學位的香港居民，於招聘博覽上，求職者畢業於本地和內地大專院校，認為於內地生活好過香港，並預視兩地「越來越融為一體」，到大灣區工作吸取經驗，將有助事業發展。

特首林鄭月娥於去年《施政報告》中推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地畢業生到大灣區內地城市工作，名額2,000個。參與計劃企業須在香港按照香港法例，及以不低於月薪18,000港元聘請目標畢業生，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。政府會按企業聘用的每名畢業生，發給企業每人每月1萬港元的津貼，為期最長18個月。

中華媒氣目標聘約30人 求職者須願意講普通話

中華煤氣人力資源部主任吳小姐指，因應計劃開設了21個新職位，職級主要為助理職位，工種包括市場推廣營銷、資訊科技和工程部門等，目標聘請約30人。職位薪酬由18,000元起，每月有1,000元交通津貼，完成18個月合約後可獲一個月人工花紅。她指，獲聘人士需派駐內地深圳和中山工作，中華煤氣會提供員工宿舍，安排兩名同性員工共享一個單位，每人可享獨立房間。

吳小姐指，今截至中午共收到約10份求職履歷，反應不俗，而早前透過網上平台，亦已成功招聘助理業務拓展主任。她指，求職者必須願意講普通話，有獨立處理危機的能力和意識，適時要懂得發問，「唔好當呢18個月只係上堂、受訓練」，表現良好的員工有機會於完約後繼續受聘。

月薪1.8至2.5萬元 教育集團：呢個人工喺內地好見使

四大會計師事務所之一羅兵咸永道亦於博覽上招聘過百個助理級職位，主要派駐深圳和廣洲工作，職位薪酬由18,000元起，視乎經驗而定，並設有房屋津貼。人力資源部經理區小姐指，羅兵咸永道近年致力拓展大灣區業務、開設新辦事處，「無論有冇政府津貼，都要請人㗎啦」，逆市之下招聘名額亦未有減少。她期望，求職者能適應兩地文化差異，並真心願意到大灣區發展和體驗。

於內地提供中學文憑考試課程（DSE）的香港維港教育集團，於博覽會上招聘12名教師，負責教授DSE和小學課程，薪酬由18,000元至25,000元，派駐廣洲和佛山工作。該集團的業務總監林先生認為，「呢個人工喺內地好見使」，教師可另獲交通和住屋津貼，「星期六日咪坐返高鐵落來香港囉，學校設有飯堂，食飯又唔使錢」。他指，有別於本地傳統學校，即使求職者未有修讀教育文憑課程，只要大學本科與課程相關，該集團亦會考慮聘用。

科大生預視兩地「越來越融為一體」

今年24歲、於香港科技大學修讀數學與經濟學的黃先生指，畢業後有意投身金融業，認為大灣區發展蓬勃，「想試下去其他地方，想去闖一闖」，今到招聘博覽向相關銀行了解市場策劃等職位，「主要畀多個機會自己選擇」。他指，在學時曾跟隨社企到重慶實習半年，認為自己可適應內地生活，「香港同內地都越來越融為一體，去大灣區反而有助發展」。被問到香港近年發生連串反送中社會事件，會否擔心職場上與內地同事有隔膜，「我唔敢講，應該會少啲談論社會事件」。

27歲的甘先生去年畢業於內地華僑大學，修讀工業設計學位課程，因爆發疫情回流返港。他認為，於內地生活好過香港，例如電子支付技術較香港進步，相反，香港工作機會少，現時僅靠從事飲食業維持生計，過去一年寄出多份履歷都沒有回音，如透過計劃成功就業，不排除在大灣區「落地生根」。

來自廣東的陳小姐為香港城市大學經濟學研究生，畢業後有意投身金融業。她説疫情下求職競爭十分激烈，過去一年求職面試都沒有回音，認為大灣區發展得比較快，希望「捉緊機遇」發展事業。

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