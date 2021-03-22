【本報訊】7.21白衣人暴動案昨審訊第20日，首被告王志榮作出中段陳詞，引用七警案指控方單靠身形臉容認人，而呈堂片段模糊不清，未能證明片中人就是被告；控方反駁指從被告家中搜出的衣着，亦與片中人脗合。法官葉佐文最終裁定案件表面證供成立，六名不認罪被告均須答辯。「飛天南」吳偉南今早將出庭自辯，他另有三名辯方證人，其餘被告傾向不作供。

控方播片指王志榮持桶蓋施襲

控辯雙方至昨早仍在修訂承認事實，耗費逾一小時才開庭。最新版本的承認事實透露，警方在一個月內曾兩度到訪第六被告「飛天南」吳偉南（57歲）的住所，惟吳兩次均不在家，警方留下紙條要求他聯絡警方。2019年9月11日，吳透過代表律師致函表示可在六日後到警署，最後他在同年9月17日於警署內被捕。

首被告王志榮（55歲）早前表明爭議身份，昨透過大律師關唐利作出中段陳詞，引用七警案指控方只依賴部份臉容及身形認人，而且相關片段模糊，即使將控方案情推至最高，亦未能證明片中人就是王志榮。

主控周天行陳詞反駁指，控方依賴被告的身形、高度、臉相及髮型等特徵作辨認。控方播片指，被指稱為王志榮的男子穿短褲、有黃色鞋帶的黑色鞋，與從被告家中搜出的衣着相似。此外，片中男子的住址與被告脗合，加上他搭升降機時間較短，亦與被告住低層的事實脗合。

控方回應案例指，七警案的原審裁判官只依賴該案第四被告部份臉容去辨認，惟本案辨認不單靠被告臉容。控方續指，七警案由案發到辨認相隔「年幾兩年」，本案則依賴案發當日片段的截圖以及王翌日被拘捕的相片。

庭上早前播放與王志榮相關的「精華片段」，片段時長21分鐘38秒。被指稱為王的男子在約晚上10時21分離開雍翠豪園的住所，途經名門讌客酒樓和形點商場，進入西鐵站大堂。王向閘內人士投擲物件，其後手持金屬垃圾桶蓋襲擊證人A，並在月台上指罵車廂乘客；他最後步行回家，在當晚約11時半抵達住所。

餘下被告為黃英傑（48歲）、鄧懷琛（60歲）、鄧英斌（61歲）以及蔡立基（40歲）。

案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20