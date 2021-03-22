踏入春季天氣多「陰濕」，日常易鬱鬱不歡，加上返工辛苦又壓力大，容易令人於春天肝氣鬱滯，阻礙氣血運行，誘發心血管病發作。中醫師表示，扶陽罐療法結合刮痧、推拿及艾灸三大功能，對心血管病人特別有行氣活血、溫通心陽作用。平日宜有充足休息、減少勞累，吃健脾或養心食材如淮山、蓮子，配合適當食療，有助保健防病。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師楊碧華表示，中醫認為「肝藏血以濟心，肝之疏泄以助心行血」，意思指肝負責調節心的功能，當肝疏泄良好，心的氣血運行便會暢順。惟春天的肝經比較旺盛，加上早晚溫差大、氣候乍暖還寒，肝一旦疏泄不通，便容易出現心血管疾病，例如心臟病、中風等。臨床上春天都會有較多人因「三高」如高血壓，或心臟病控制轉差而求診，除了老人家外，當中有不少是40至50多歲中年人，包括為照顧家庭十分頻撲、生活忙碌的家庭主婦等。病人因感到心翳、胸口悶或呼吸唔暢順等症狀而求醫。

在中醫角度，心血管疾病屬本虛標實，病人多為先天臟腑虧虛、氣血不足，加上體內有痰濕、瘀血、火熱之邪而致病。後天因素如情志、飲食習慣都息息相關。譬如生活唔開心、工作壓力，引致肝氣鬱滯，可造成肝火上炎、肝氣上逆，增加患上冠心病的機會。情緒長期處於嬲怒狀態，則可令人陰陽失調及肝陽上亢，容易誘發高血壓、中風等疾病。另外，經常吃難消化、肥膩辛辣及濃味煎炸食物，或生冷食物，可致脾胃運化變差及有痰濕，阻礙氣血生成，都會影響心的氣血運行。日常缺乏運動，尤其留家抗疫期間，減少了外出、經常久坐，也會阻礙經脈暢順，氣血運行會受阻。

楊指，要改善心血管健康，扶陽罐是其中近年流行的療法，一般具備熱療、紅外線、砭石和磁場同步導入的功能，整體有疏通人體經絡，扶正祛邪、平衡陰陽、驅寒祛濕的作用，對調節臟腑氣血有益，適合經絡阻塞，氣血不通及正氣不足人士使用；心血管、脾胃、肺、氣管、月經有問題或痛症人士都適合。其中本身有心血管疾病的人，接受扶陽罐療法，有行氣活血、溫通心陽作用，有助增強動脈灌注能力，調節血脂及血液黏度。舉例身體有血瘀如血管栓塞，接受扶陽罐可活血化瘀。如有脂濁即膽固醇問題，則可消脂降濁。

一般會在病人相關經絡及穴位進行，心血管疾病為例，可於病人膀胱經的3個穴位即厥陰俞、心俞及督俞，由上而下，進行扶陽溫推法，在脊椎兩邊的相關穴位各做大概5分鐘，發揮溫通心陽、活血祛瘀功效。另可於腹部正中的巨闕作扶陽定灸約3至5分鐘，紓解心慌、心跳等症狀。惟身體植入了金屬及電子儀器人士、孕婦、正值來經的婦女、皮膚有破損人士都不宜接受扶陽罐的治療。

楊建議有心血管疾病的人，飲食要保持清淡，尤其不少人在剛過去的農曆新年都大魚大肉，沒有節制飲食，隨時會影響病情。日常不妨吃一些有健脾護胃作用的食物，例如淮山、蓮子及大米；也不可錯過一些養心食材，例如黃豆、紅豆等豆類，或蓮子、龍眼等。推介以下2款可改善心血管疾病的食療：「田七通脈湯」可益氣活血、祛瘀通脈及扶正強心，適合心脈不暢，容易出現胸悶、心痛、胸前有壓痛感或窒息感、四肢麻痺人士等屬氣虛、血瘀人士。「益氣扶正湯」有補益氣血、養心安神功效，適合正氣不足、容易心胸隱痛、心悸、氣短乏力等屬氣血虧虛或氣血不足的人。

此外，病人的生活作息要定時，避免過度勞累，夜睡會令肝膽失調、肝火上炎，致肝經受阻，故切忌捱夜工作。日常宜留意及觀察自己的情緒變化，適當時做一些事去減壓，例如聽歌睇書、繪畫、行山郊遊等，以減少長時間處於身體繃緊、情緒緊張、抑鬱或嬲怒狀態。適量運動對身體健康有益，包括在太陽底下散步，做伸展或耍太極，可幫助養生，但不能過度運動或進行太劇烈運動，反而會帶來損害。

改善心血管疾病食療推介

「田七通脈湯」

功效︰益氣活血、祛瘀通脈及扶正強心

適合人士：心脈不暢，容易出現胸悶、心痛、胸前有壓痛感或窒息感、四肢麻痺人士等屬氣虛、血瘀人士，可1星期服用1次。

材料︰田七5錢、山楂3錢、花旗參4錢、蓮子6錢、虎乳靈芝4錢及瘦肉300克

做法︰瘦肉汆水，將所有材料及12碗水煲2.5小時

「益氣扶正湯」

功效︰補益氣血、養心安神

適合人士：正氣不足、容易心胸隱痛、心悸、氣短乏力等屬氣血虧虛或氣血不足的人，可1星期服用1次。

材料︰黨參、黃芪及淮山各1両；百合和桂圓各6錢、南棗5枚及瘦肉300克。

做法︰瘦肉汆水，將所有材料及12碗水煲2小時

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