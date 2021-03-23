武肺患者如在確診後短期內接受手術，死亡風險有機會大增。一項全球研究發現，武肺患者如於確診後6周內接受外科手術，死亡風險較非武肺病人可高達2.5倍，直至第7周才回落至一般水平。團隊建議，武肺病人的外科手術應延期至確診第7周或之後，如有持續病徵，更須進一步延期。

是次研究由英國伯明翰大學專家領導，全球逾1.5萬名外科專家參與，包括45名來自中大醫學院專家及醫管局新東聯網醫生。研究收集逾14萬個病人數據，來自116個國家、共1,674間醫院，全部曾於去年10月於醫院接受手術。其中3,137名病人於手術前已確診感染武漢肺炎，手術日與確診日期相隔時間各有不同；其餘約13.7萬名病人則沒有感染武肺。研究團隊發現，病人如於確診感染武肺後6周內、症狀尚未消退的情況下接受手術，術後死亡風險較高，為非確診者的2.5倍以上。

做手術日期越近確診日 死亡風險越高

數據亦顯示，越接近確診日期接受手術，相關死亡風險越高。如病人於確診武肺後4周內進行手術，死亡風險達4%；如推遲至確診後5至6周進行手術，則死亡風險為3.6%。直至病人於確診後7周或以後才接受手術，死亡風險則下降至1.5%，與非確診者相若。研究結果最近於國際學術期刊《Anaesthesia》發表。

如持續有病徵 確診7周後做手術死亡率仍高

研究團隊指出，如果病人持續有病徵，即使確診7周後才進行手術，死亡率仍然高達6%；相反，如病徵消退，或一直無徵狀，死亡率相對較低，則分別為2.4%及1.3%。團隊建議，在平衡病人的健康狀況及接受手術的迫切程度的情況下，武肺病人的手術應推遲至確診7周後才進行，對於有持續病徵的病人則應進一步推遲手術。

團隊成員、中大醫學院外科學系助理教授二葉香織表示，曾有國際研究指出武肺病人術後容易出現肺部併發症，增加死亡風險。雖然國際指引因此建議延後武肺患者的手術，但延期時間一直未有定論，今次研究則提出一個較理想的延期時間。

中大醫學院外科學系教授吳兆文指出，本港有武肺患者正等候接受非緊急外科手術，包括一名於威爾斯親王醫院接受治療的直腸癌病人確診武肺。今次研究數據有助為病人計劃更理想的手術時間，以減低手術風險。

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