元朗7.21白衣人暴動及傷人案續審，區域法院法官葉佐文昨裁定案件表面證供成立，各被告須就控罪答辯。第六被告「飛天南」吳偉南今出庭自辯，透露自己生於元朗十八鄉蔡屋村，一直與附近數條村的居民及村長熟絡，但指與第五被告不相熟，不認得對方，並否認當晚二人相約到英龍圍一起犯案。

第六被告「飛天南」吳偉南（57歲）今早上證人台自辯，初時表現略見緊張，聲音曾有輕微震顫，亦多次發出索鼻聲音。他按照誓詞卡紙宣誓時，多次錯誤照稿讀出「本人，全名，謹以至誠」，其後才成功讀出「本人吳偉南」。

吳供稱，案發地點之一、距離港鐵元朗站J出口約30步的英龍圍，屬於元朗十八鄉五條「五和」村落的其中一條，五條村互相鄰近，各有自己祠堂，各村村民感情融洽。他在「五和」的另一條村蔡屋村出生居住，38歲搬到錦田，但仍每周返回蔡屋村三、四次探望村民，與五和村各村長都熟絡。

案發當晚到鳳琴街飲涼茶食燉蛋

吳面對的兩項控罪，指他與第五被告、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）及其他人一同犯案。他在代表大狀提問下稱，知道鄧懷琛是住在附近村落的人，但不知他住哪條村，亦與對方不相熟，在街上碰見也不會認得。他亦否認案發當晚相約鄧懷琛到英龍圍案發現場。

從事夜更修路工作的吳續指，2019年7月21日清晨下班後，睡覺至晚上9時許，隨後外出到鳳琴街一帶飲涼茶、吃晚飯和食燉蛋，並約於晚上11時45分駕車回家，其間途經英龍圍外的朗和路與朗日路交界。

六名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。另有兩名被告被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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