「12港人」當中8人昨日在內地刑滿獲釋，由公安經深圳灣口岸移交港警後，僅一人能與家屬通電話，其間警方更以正錄口供為由，不安排被控違反港版國安法的李宇軒見律師，做法遭協助家屬的大律師直斥荒謬。特首林鄭今早回應警方上述做法時，先以「逃犯」稱呼8名港人，再指8人返港後要繼續接受法律制裁，政府一定「依法辦事」，「喺佢哋拘留期間，我哋一定會維護個人應有嘅權利，但我並不適宜喺度講每一個個案，究竟喺當時發生咗乜嘢事。但警方一定依法辦事，一定唔會剝奪巿民、包括逃犯應享有的權利」。

至於協助家屬的大律師鄒幸彤被問到昨日返港的8人是否已見律師、有沒有人放棄律師代表，她指由於不希望影響法律程序，關於8人之中有沒有人不要律師的問題，她目前無法回答。與家人通訊方面，她則稱至今仍有至少4人未能和家人通電話。

兩地執法機關昨在深圳灣口岸完成移交程序後，8人包括李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然（19至31歲），分批乘警方私家車離開口岸。其中李宇軒返港後，代表律師中午已到警署要求見李，但警方以正錄口供為由不予安排。

截至昨午5時多，警方始向家屬稱所有人已返港，但據悉僅李子賢一人可聯絡家屬。

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